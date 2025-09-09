Nem sokon múlott a szörnyű tragédia, gyomirtó szert ivott egy kétéves gyermek

A Makói Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki felelőtlenül tárolt gyomirtó szert otthonában.

Gyomirtó szert ivott a kétéves gyermek. Fotó: Shutterstock

A vádirat szerint az apa egy ásványvizes flakonba töltve, könnyen hozzáférhető helyen hagyta a vegyszert. 2024 őszén kétéves kisfia rátalált és ivott belőle, ám rövid időn belül kihányta a mérget, így nem szenvedett maradandó sérülést. Az ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat, a férfi bűnösségéről a Makói Járásbíróság dönt majd.