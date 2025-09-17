Egy gyűjtögető szeméthegye miatt patkányok uralják Makó egyik utcáját, a lakók felháborodtak

– A rendszeresen felbukkanó patkányok miatt hoztam kutyát. Az elmúlt pár hónapban négyet fogott – mondta a makói Dózsa telep egyik lakója, aki többek nevében keresett meg bennünket panaszával. Mint elmondta, az utca elején egy gyűjtögetőnek van háza, aki annyi szemetet halmozott fel, hogy az gyakorlatilag beteríti az udvarát. A ház előtt lévő hulladék egy jelentős részét ugyan eltüntette, de most már a mellette lévő, tulajdonában lévő üres telekre is hord mindenfélét.

A gyűjtögető háza előtt ilyesmi is van. Fotó: Szabó Imre

Évtizedes szélmalomharc a gyűjtögetővel

A gyűjtögető több mint tíz éve keseríti meg az utcában élők életét. Többekkel beszéltünk, mindenki megerősítette, hogy elviselhetetlen állapotok uralkodnak, ugyanakkor mindenki azt kérte, tartva az illetőtől, hogy a nevüket ne írjuk le. Egyikük azt is elmondta, fizetése jelentős részét kénytelen rágcsálóirtóra költeni, mert az az ingatlan tényleg patkányfészek.

A férfit is megpróbáltuk szóra bírni, de hiába csengettünk, senki nem nyitott ajtót. Az utcában azt mondták, ez nem csoda: ő maga ritkán van itt, másutt lakik, ide csak a hulladékot halmozza. Mindenesetre tény, hogy a ház előtt is van még szemét, meg a szomszédos üres telken is láttunk. Ami előtt egy hulladékkal az utastérben zsúfolásig megrakott személyautó is állt, a pótkocsiján ugyancsak rengeteg szeméttel.

A lakók a városháza segítségét kérték

Az elkeseredett lakók a polgármesteri hivatalhoz is segítségért fordultak.

– A hatósági csoport közterület-felügyelete tavasz-nyár fordulóján helyszíni szemlét tartott az ingatlannál – ismertette érdeklődésünkre Zsámboki Zsolt, a műszaki csoport vezetője. A szemlét követően, miután kiderült, hogy a lakossági panaszok megalapozottak, a ház tulajdonosát, illetve használóját felszólították először azért, hogy a közterületről tüntesse el a hulladékot. Ennek nagyjából eleget tett, a szemét részben eltűnt. Most arra szólították fel, hogy az udvaráról is tüntesse el. A határidő közben lejárt – hangsúlyozta a csoportvezető.

Ha kell, a végén karhatalommal mennek be a szemétért

Ha a szeméthegy továbbra sem tűnik el, a makói hivatal átadja az ügyet a Kormányhivatalnak, ott foglalkoznak a hulladékgazdálkodással. Ezt követően akár karhatalommal is érvényt szereznek a felszólításnak. Zsámboki Zsolt megjegyezte: a hatósági eljárások lefolytatása jogszabályban megszabott határidőkhöz kötött, ezért a folyamat nem gyors. A Hosszú utcában például másfél évig tartott. Az eljárás vége ilyenkor az, hogy megjelenik a hulladékgazdálkodási főosztály által megbízott vállalkozó gépekkel, és ha másként nem meg, karhatalommal mennek be és ürítik ki az udvart.

A csoportvezető úgy gondolja, az év végéig rendeződhet a probléma a Dózsa telepen.