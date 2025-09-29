szeptember 29., hétfő

Őszi vonulás

1 órája

Pompás madarak lepik el a Maros-partot – áldozataikat röptükben vadásszák le

Címkék#Körös-Maros Nemzeti Park#Maros-ártér#gyurgyalag

Egyre többet látni-hallani az apró, színpompás madárból a Maros-ártér erdejében, a rovarokat röptükben kapják el. Az északról érkező, telelőhelyeik felé igyekvő gyurgyalagok szívesen állnak meg itt pihenni és táplálkozni – adja hírül honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park.

Szabó Imre

Ha napközben a Maros hullámterében sétálunk, már messziről meghallhatjuk a gyurgyalagok jellegzetes, gurgulázó hangját, amelyről a nevüket is kapták. Később meg is pillanthatjuk a levegőben vadászó színpompás madarakat, melyek az őszi vonulási időszakban népes, akár 50-60 példányos csapatokban is mozognak. A Maros-ártérben költenek ugyan gyurgyalagok, de ezek a nagy csapatok már zömében az északabbi tájakról érkező példányokból állnak össze. Az itteni terület alkalmas pihenő- és táplálkozóhelyet biztosít számukra - főleg rovarokra vadásznak, röptükben kapják el őket. Egy markánsabb lehűlés hatására aztán bizonyára gyors ütemben eltűnnek majd, folytatják útjukat afrikai telelőhelyeik felé. 

egy gyurgyalag ül eg yfaágon
Gyurgyalag a Maros-parton. Fotó: Balla Tihamér

A gyurgyalag nem szereti a hideget

A gyurgyalagok kifejezetten melegkedvelő madarak. Megjelenésük is a színpompás trópusi madarakéhoz hasonló. Magyarországon csak az év legmelegebb időszakában, májustól szeptemberig láthatjuk őket a Körös-Maros Nemzeti Park ártéri erdeiben. Ez az idő éppen csak arra elegendő, hogy párba álljanak, tojást rakjanak és felneveljék fiókáikat.

