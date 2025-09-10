szeptember 10., szerda

2 órája

Kiderült, milyen programmal várja a látogatókat a makói Hagymafesztivál szakmai fóruma

Sok évnyi szünet után a legnagyobb makói rendezvényhez szakmai fórum is társul. A Hagymafesztivál szervezői most közzétették ennek programját.

Szabó Imre

Vass Gábor önkormányzati képviselő, a Csanád és térsége Gazdakör elnöke azt mondta, három-négy havi szervezőmunka áll a makói Hagymafesztivál idei szakmai fóruma mögött. Az elmúlt években nem tartottak hasonlót. A rendezvény időpontja szeptember 11-e, csütörtök, délután 5 óra lesz, helyszíne pedig a Korona konferenciaközpont. 

Hagymafesztivál
A Hagymafesztivál lázában ég Makó. Fotó: Szabó Imre

A hagyma génmegőrzéséről is szó lesz

A szervezők nyilvánosságra hozták a tanácskozás programját is. E szerint Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere köszönti a megjelenteket, majd Szél István, a Nemzeti Agrárkamara vármegyei elnöke a mezőgazdaság helyzetéről, míg Varga István, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke a szántóföldi zöldségtermesztés előtt álló kihívásokról tart előadást. Horváth Zoltán, a makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum igazgatója az intézmény mezőgazdasági szakát mutatja be a közönségnek, majd Valkovszki Noémi Júlia és Jancsó Mihály a hagyma génmegőrzését célzó román-magyar együttműködést ismerteti. 

A Hagymafesztiválra készül az egész város 

Közben Makó már a szeptember 11-étől 14-éig tartó Hagymafesztivál lázában ég. A főtéren már áll a nagyszínpad, épülnek a bódék és készül a4 méter magas dj-torony is. Utóbbihoz hasonló még nem volt  a fesztivál történetében.

 

 

