1 órája
Kiderült, milyen programmal várja a látogatókat a makói Hagymafesztivál szakmai fóruma
Sok évnyi szünet után a legnagyobb makói rendezvényhez szakmai fórum is társul. A Hagymafesztivál szervezői most közzétették ennek programját.
Vass Gábor önkormányzati képviselő, a Csanád és térsége Gazdakör elnöke azt mondta, három-négy havi szervezőmunka áll a makói Hagymafesztivál idei szakmai fóruma mögött. Az elmúlt években nem tartottak hasonlót. A rendezvény időpontja szeptember 11-e, csütörtök, délután 5 óra lesz, helyszíne pedig a Korona konferenciaközpont.
A hagyma génmegőrzéséről is szó lesz
A szervezők nyilvánosságra hozták a tanácskozás programját is. E szerint Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere köszönti a megjelenteket, majd Szél István, a Nemzeti Agrárkamara vármegyei elnöke a mezőgazdaság helyzetéről, míg Varga István, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke a szántóföldi zöldségtermesztés előtt álló kihívásokról tart előadást. Horváth Zoltán, a makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum igazgatója az intézmény mezőgazdasági szakát mutatja be a közönségnek, majd Valkovszki Noémi Júlia és Jancsó Mihály a hagyma génmegőrzését célzó román-magyar együttműködést ismerteti.
A Hagymafesztiválra készül az egész város
Közben Makó már a szeptember 11-étől 14-éig tartó Hagymafesztivál lázában ég. A főtéren már áll a nagyszínpad, épülnek a bódék és készül a4 méter magas dj-torony is. Utóbbihoz hasonló még nem volt a fesztivál történetében.
