Útzár és parkolás

2 órája

Forgalmi változások a Hagymafesztivál idején: erre kell számítanod

Címkék#korlátozás#forgalom#Hagymafesztivál

Az érintett lakók és az arrafelé közlekedők türelmét és együttműködését kérve a szervezők nyilvánosságra hozzák, milyen forgalomkorlátozásokra lehet számítani az elkövetkező napokban. A Hagymafesztivált ugyanis most is a 43-as főútvonal főtéri szakaszának lezárásával tartják meg.

Szabó Imre

A szeptember 11. és 14. között esedékes Hagymafesztivál előtt, illetve alatt megváltozik a forgalmi és a parkolási rend a Maros-parti város központjában. A közlemény szerint már szeptember 9-én, hétfőn lezárják a Korona konferenciaközpont előtti parkolót, és 16-áig, keddig ez zárva is marad. Szeptember 10-én, szerdán reggel 8-tól teljes útzár lesz a Széchenyi tér városháza és régi városháza közötti szakaszán szeptember 15-éig, azaz hétfőn délután 2-ig. A szervezők egy korábbi sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban azt ígérték szerdán csak az iskolaidőhöz köthető reggeli csúcsforgalom után léptetik életbe a korlátozást a 43-as főútvonal ezen szakaszán. Kérik ugyanakkor az érintetteket, hogy szerda reggel 6-tól hagyják szabadon a lezárt területet, azaz ne parkoljanak oda.

A Hagymafesztivál résztvevői a bódék között
A Hagymafesztivál helyszíne most is a megszokott lesz. Archív fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztivál lovas menete is érinti a városközpontot

A belváros egy másik részét érintő tilalom szerint szeptember 12-én, pénteken déltől szeptember 14-én, vasárnap este 11-ig a Deák Ferenc utca könyvtárral szembeni útszakasza egyirányú lesz és itt parkolni sem lehet. A könyvtár mögött lehet parkolni, de az útszakasz zsákutca lesz. 

A fesztivál egyik nyitó programja az ünnepélyes zászlófelvonást követő lovas felvonulás lesz szeptember 12-én, pénteken este 6 után, rendőrségi biztosítással. A menet ugyancsak érinti a közlekedést. Ennek útvonala: Városháza – Hunyadi utca – Kálvin utca – Szegedi utca – Főtér. 

 

