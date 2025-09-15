Fesztiválokra költeni nem kidobott pénz, így térül meg a befektetés

Miután elköszöntünk egymástól, elgondolkoztam: az ilyesmi mennyire gyakori? És mindjárt azon is, hogy igazuk van-e azoknak, akik szerint kidobott pénz fesztiválokra, falunapokra költeni. Olyanokra, mint amilyenekből a mostani hétvégén is rendeztek néhányat.

A Hagymafesztivál főzőversenye is összehozta az embereket. Fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztiválon együtt főztek

Közhely, de a modern világ még a kis településen élőket is elszigeteli egymástól. Ráadásul leköt bennünket a mindennapokban munka, a család. Még a közvetlen szomszédok is ritkán váltanak szót; az idősek eleve magányosak, a fiatalok pedig szinte születésük óta az online tér varázsában élnek. Ezek a rendezvények viszont embereket hoznak össze, hidat építenek nemzedékek között és néha még országhatárokat is lebontanak. Ott voltam a Hagymafesztivál szombati főzőversenyén, és jó volt látni például, hogy a Maros-parti város központjában egymástól nem messze főztek bográcsban a délvidéki Magyarkanizsa, illetve az erdélyi Csíkszereda ügyes kezű szakácsai.

Nem kiadás, megtérülő befektetés

Szeretem a fesztiválokat – a nagyokat és a kicsiket is. Sosem a pénzt számolom, amibe kerültek, egészen más dolgokat figyelek. Találkozásokat, történeteket látok bennük – mosolyokat, kézfogásokat és az együttlét örömét. Márpedig ilyesmire áldozni, pláne manapság, szerintem nem kiadás, hanem befektetés. Olyan, aminek végül hasznát látjuk valamennyien.