Biciklitárolónak nézik a makói díszmedencét – a kerítés már kopik, a látvány lehangoló

– Többször szóba hoztam már a Makovecz teret, de úgy tűnik, nem változik semmi – kért szót napirend előtt Gáspár Sándor önkormányzati képviselő (Lokálpatrióták) napirend előtt. Arra célzott, hogy a Hagymatikum fürdőnél van két díszmedence, amelyek el vannak kerítve fából készült, ízléses fakerítéssel, de ennek felületéről egyre kopik a festék. A tetejéről már teljesen le van verve. Ennek oka az, hogy nagyon sokan ehhez döntik és zárják a kerékpárt.

Hagymatikum fürdő előtti látkép - nagyjából minden nap. Fotó: Szabó Imre

A Hagymatikum fürdő közben műemléki védelmet kapott

A fürdő előtti zenepavilont félkörben körülvevő, márványlapokkal kirakott medencét derékmagasságú kerítés övezi. Ez tíz évvel ezelőtt, egy halálos baleset miatt épült meg: korábban valaki éjszaka, télidőben, amikor nem volt benne víz, kerékpárral belehajtott. Olyan szerencsétlenül esett, hogy sérülései miatt életét vesztette.

Az ülésen elhangzottak kapcsán megnéztük a Makovecz teret – többször, hétköznap és hétvégén is. Tapasztalataink szerint Gáspár Sándornak igaza van, a díszmedencék körül lévő kerítés fürdő felőli oldalához mindig biciklik vannak támasztva. Mi több, gyakran az épület hófehér falához is. Utóbbi annak fényében különösen szomorú, hogy Makovecz Imre épülete műemléki védelmet kapott; az erről szóló határozatot ugyancsak a legutóbbi ülésen ismertette Farkas Éva Erzsébet.

Van-e megoldás a folyamatos rongálás megakadályozására?

A képviselő egyébként a problémára azt a megoldást javasolta, esetleg tegyenek ki még több kerékpártárolót. Hogy ez segítene-e, nem tudni. Mi azt láttuk, amikor a korlátnak döntött bicikliket fotóztuk, hogy a közvetlenül a fürdőépület mellett lévő tároló tényleg tele van, a kissé távolabb lévőkben viszont még lett volna hely. Igaz, ezek messzebb vannak a bejárattól, mint a dísztó.

A másik javaslat az volt, hogy állítsanak oda valakit, aki ügyel a rendre.