Harmadáig leégett a Hagymatikum kupolája egy fatális véletlen miatt

A Hagymatikum fürdő egy máig emlékezetes tűzesettel vált országszerte ismertté bő másfél évtizede, amikor még épült a létesítmény. Egy közelben lakó olvasónk jelezte 2011 augusztusában telefonon: ég az épülőben lévő fürdő kupolája. A helyszínen megdöbbentő látvány fogadott bennünket: a nagy kupola több méteres lángokban állt, a tüzet seregnyi tűzoltó igyekezett megfékezni létrákról, darus kocsi kosarából vízsugarakkal. Mint lapunk akkori tudósításából kiderült, a lángok egy hétfői napon, a kora délutáni órákban csaptak fel, és szemtanúk arról számoltak be, hogy az épület körüli állványzatról menekültek a munkások. A füstoszlopot az egész belváros látta.

A Hagymatikum fürdő épülő kupolája bő másfél évtizede így lángolt. Archív fotó: Szabó Imre

A Hagymatikum fürdő kupoláját egy órán át oltották

Azt már a Katasztrófavédelem közölte, hogy a szegedi és makói tűzoltóknak egy órás küzdelem árán sikerült megfékezniük a lángokat az épülő fürdő tetőszerkezetén. A tűz körülhatárolása után két vízsugárral még hosszú ideig hűteni kellett a tető acélszerkezetét és a szigetelésként használt üveggyapotot is, nehogy a lángok újra fölcsapjanak. A tűzben senki sem került veszélybe, sérültet sem kellett ellátni, a fürdő 1500 négyzetméteres tetőszerkezetének mintegy harmada azonban leégett. A fürdőzőket azonnal kiterelték az akkor már meglévő szabadtéri medencékből. Velük együtt egyébként több száz összesereglett ember figyelte az oltást.

Archív Fotó: Szabó Imre

A vizsgálat szerint nem hibázott senki, az ok fatális véletlen

A Hagymatikum eredeti, elsőként felépült épületegyüttesének kupolája a szakszerű, gyors oltásnak köszönhetően csupán néhány milliós kárt szenvedett, és nem rongálódott meg végzetesen. Az akkori vizsgálat szerint hegesztés miatt csaptak fel a lángok augusztus végén az épülőben lévő makói fürdő nagy kupolájában, a tűzesetért ugyanakkor nem hibáztatható senki, a kivitelező szabályosan járt el, fatális véletlen okozta a tüzet. Az oltásban részt vevő tűzoltókat a makói önkormányzat kitüntette. A fürdő a tervek szerint 2011 december 1-jén nyitott volna – erre végül 2012. január 20-án került sor.