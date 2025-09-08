szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

21°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

3 órája

Harmadáig leégett a Hagymatikum kupolája egy fatális véletlen miatt

Címkék#tűzeset#Hagymatikum fürdő#kupola#múltidéző

Még épült a Makovecz Imre által tervezett turisztikai attrakció, de máris felfigyelt rá az egész ország. A makói Hagymatikum fürdő azért került az újságok címlapjára, mert leégett az egyik kupolája – a füst az egész városban látható, érezhető volt.

Munkatársunktól

A Hagymatikum fürdő egy máig emlékezetes tűzesettel vált országszerte ismertté bő másfél évtizede, amikor még épült a létesítmény. Egy közelben lakó olvasónk jelezte 2011 augusztusában telefonon: ég az épülőben lévő fürdő kupolája. A helyszínen megdöbbentő látvány fogadott bennünket: a nagy kupola több méteres lángokban állt, a tüzet seregnyi tűzoltó igyekezett megfékezni létrákról, darus kocsi kosarából vízsugarakkal. Mint lapunk akkori tudósításából kiderült, a lángok egy hétfői napon, a kora délutáni órákban csaptak fel, és szemtanúk arról számoltak be, hogy az épület körüli állványzatról menekültek a munkások. A füstoszlopot az egész belváros látta.

Hagymatikum fürdő
A Hagymatikum fürdő épülő kupolája bő másfél évtizede így lángolt. Archív fotó: Szabó Imre

A Hagymatikum fürdő kupoláját egy órán át oltották

Azt már a Katasztrófavédelem közölte, hogy a szegedi és makói tűzoltóknak egy órás küzdelem árán sikerült megfékezniük a lángokat az épülő fürdő tetőszerkezetén. A tűz körülhatárolása után két vízsugárral még hosszú ideig hűteni kellett a tető acélszerkezetét és a szigetelésként használt üveggyapotot is, nehogy a lángok újra fölcsapjanak. A tűzben senki sem került veszélybe, sérültet sem kellett ellátni, a fürdő 1500 négyzetméteres tetőszerkezetének mintegy harmada azonban leégett. A fürdőzőket azonnal kiterelték az akkor már meglévő szabadtéri medencékből. Velük együtt egyébként több száz összesereglett ember figyelte az oltást. 

Archív Fotó: Szabó Imre

A vizsgálat szerint nem hibázott senki, az ok fatális véletlen 

A Hagymatikum eredeti, elsőként felépült épületegyüttesének kupolája a szakszerű, gyors oltásnak köszönhetően csupán néhány milliós kárt szenvedett, és nem rongálódott meg végzetesen. Az akkori vizsgálat szerint hegesztés miatt csaptak fel a lángok augusztus végén az épülőben lévő makói fürdő nagy kupolájában, a tűzesetért ugyanakkor nem hibáztatható senki, a kivitelező szabályosan járt el, fatális véletlen okozta a tüzet. Az oltásban részt vevő tűzoltókat a makói önkormányzat kitüntette. A fürdő a tervek szerint 2011 december 1-jén nyitott volna – erre végül 2012. január 20-án került sor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu