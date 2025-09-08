szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

2 órája

Égő Hagymatikum és porrá égett kocsma Apátfalván

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és történéseit. Még építése során leégett a Hagymatikum fürdő kupolája, most Apátfalván egy kocsma égett porrá.

Még épült a Makovecz Imre által tervezett turisztikai attrakció, de máris felfigyelt rá az egész ország. A makói Hagymatikum fürdő azért került az újságok címlapjára, mert leégett az egyik kupolája – a füst az egész városban látható, érezhető volt.

A Hagymatikum fürdő épülő kupolája bő másfél évtizede így lángolt. Archív fotó: Szabó Imre

Harmadáig leégett a Hagymatikum fürdő kupolája egy fatális véletlen miatt

A Hagymatikum fürdő egy máig emlékezetes tűzesettel vált országszerte ismertté bő másfél évtizede, amikor még épült a létesítmény. Egy közelben lakó olvasónk jelezte 2011 augusztusában telefonon: ég az épülőben lévő fürdő kupolája. A helyszínen megdöbbentő látvány fogadott bennünket: a nagy kupola több méteres lángokban állt, a tüzet seregnyi tűzoltó igyekezett megfékezni létrákról, darus kocsi kosarából vízsugarakkal. Mint lapunk akkori tudósításából kiderült, a lángok egy hétfői napon, a kora délutáni órákban csaptak fel, és szemtanúk arról számoltak be, hogy az épület körüli állványzatról menekültek a munkások. A füstoszlopot az egész belváros látta.

Nincs gépelési hiba: öt forintért kínálják majd a ruhákat. Az Aldi akciójába a turkálók is belesápadnak: szeptember 11-én indul, és a végén már szó szerint aprópénzért lehet beszerezni kabátot, cipőt és gyerekruhát. Egy hét alatt 1000 forintról 5 forintig esnek az árak – ráadásul nem használt, hanem új termékekről van szó.

Milliárdos fejlesztések zajlanak: teljesen megújul a szegedi gyermekklinika műtője és SBO-ja

Három nagy beruházás zajlik jelenleg a szegedi gyermekklinikán. Korszerűsítik a műtőket, kialakítják a sürgősségi betegellátó osztályt, illetve hétfőn megkezdődött a nappali kórház részlegének felújítása is.

Szóbeszéd terjed Apátfalván: italozó vendég állhat hétvégi a kocsmatűz mögött – galériával

Hétfőn még mindig érezni lehetett a füstszagot az apátfalvi Kiserdő csárdánál, miközben az üszkös romok között fotóztunk. A hétvégén megírtuk, a katasztrófavédelem akkori közleménye szerint teljesen kiégett a negyvennyolc négyzetméteres, vendéglátó helynek használt faépület Apátfalván. A kocsmatűz az Aradi utcában keletkezett és az épület környezetében a gazos területre is átterjedt. A helyszínre makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek, három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Oszlopok zárták el a szegedi ovi elé vezető utat – a szülők felháborodtak

Oszlopok kerültek a Toldi utcába, lezárták az autósok elől az óvoda felé vezető szakaszt. A parkolás így ellehetetlenült az intézmény környékén, de a mentők, tűzoltók számára is jóval nehezebben lesz megközelíthető. A szülők felháborodtak.

