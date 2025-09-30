szeptember 30., kedd

Megújulás

1 órája

Hideg falak helyett meleg szobákban pihenhetnek az új hajléktalan szálló lakói

Már felújítani sem érdemes azt az épületet, ahol a fedél nélküliek éjszakára meghúzhatják magukat, olyan rossz állapotban van. A legutóbbi testületi ülésen elhangzott: várhatóan hamarosan megoldódik a makói hajléktalanszálló problémája.

Szabó Imre

A makói hajléktalan szálló a város szélén, az Ardics utcán található. Az épületegyütteshez tartozik egy 30 fő befogadására alkalmas nappali melegedő és egy 22 férőhelyes éjjeli menedék. Baj az utóbbival van: nem téglából épült, valamikor építkezési felvonulási épületként szolgált, falai pozdorjából készültek. Emiatt nehezen fűthető, ajtói-ablakai huzatosak. Az elmúlt években többször végeztek rajta kisebb-nagyobb karbantartásokat, ezek azonban nem hoztak tartós megoldást. Jelenleg már olyan rossz állapotban van, hogy nem érdemes felújítani.

hajléktalan szálló
A hajléktalan szálló jelenlegi épülete Makó határában. Fotó: Szabó Imre

A hajléktalan szálló hogyan újul meg?

A helyzet rendezésére korábban több elképzelés is született. Ami – várhatóan hamarosan – megvalósulni látszik, ahhoz hasonló, amit először négy éve vetettek fel. Farkas Éva Erzsébet polgármester akkor egy sajtótájékoztatón azt mondta: a városvezetés azt látná a legjobbnak, ha azt a konténert alakítanák át és szállítanák ki az Ardics utcára, amelyben akkor a lebontott régi Kálvin utcai patika működött a Lonovics sugárúton. A különbség most annyi, hogy nem ez a konténer megy oda, hanem egy másik, újonnan beszerzett. Ebben szobák, szociális blokk, konyha és étkező is lesz.

Nem kell költözni az építkezés idejére

Amikor a részletekre külön rákérdeztünk a polgármesternél, megtudtuk: az eredeti javaslattal ellentétben az új éjjeli menedék nem a lebontott régi helyén épül fel, hanem az épületegyüttes udvarán. Így nem okoz gondot a hajléktalanok elhelyezése az építkezés idejére, hiszen addig a régi épületben maradhatnak. A régit sem bontják le teljesen: miután átköltöznek az újba, a szakemberek javaslata szerint raktárat vagy félig nyitott színt alakítanak ki belőle.

A pénz is megvan rá

Ami pedig a pénzügyi hátteret illeti, az önkormányzat a konténert a tervek szerint nem azonnal vásárolja meg: egy lízinghez hasonló konstrukcióban öt évre bérbe veszi, majd így kerül a város tulajdonába. A pénz is megvan rá. Megírtuk: szeptembertől megszűnt Makón a jelzőrendszeres házi gondozás, mert helyette nagyjából minden érintett az ingyenesen igénybe vehető gondosórát választotta. A költségvetésben viszont az év elején még egész évre tervezték a szolgáltatás fenntartását – az így felszabadult összeget fordítják a hajléktalanszálló helyzetének rendezésére.

