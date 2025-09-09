Öt ember indult el, de soha nem érkezett haza: tragédiák sora Csongrád-Csanád útjain

Nyáron több súlyos, tragikus baleset híre rázta meg a közvéleményt, melyekről rendszeresen beszámoltunk. Összesen öt halálos baleset történt, ami pontosan öttel, több a kívánatosnál. Az adatokat a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság bocsátotta rendelkezésünkre.

Nyáron öt halálos baleset történt a Csongrád-Csanád vármegyei utakon. Fotó: Donka Ferenc

Öt halálos baleset

A nyár utolsó napját követően azzal a kérdéssel kerestük meg a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az évszakban mennyi baleset történt a vármegye útjain, és azok hogyan viszonyulnak az elmúlt esztendő hasonló időszakához. A főkapitányság válaszában tájékoztatta lapunkat, hogy „Csongrád-Csanád vármegyében 2025. június 1. és 2025. augusztus 31. között 5 halálos, 66 súlyos sérüléssel, és 92 könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt”.

A statisztika azt mutatja, hogy csak a nyarat vizsgálva kismértékű növekedést jelent az előző év, vagyis 2024 hasonló időszakához képest, azonban összességében kismértékű csökkenést regisztrálhatunk a sérüléssel járó baleseteknél 2024 első nyolc hónapjával összevetve.

Megrázó események

Viszont történtek borzalmas, az emlékezetünkbe belevésődő balesetek, ezek közül idézünk fel párat. Július végén, augusztus elején egy csütörtöki estén életveszélyes lovaskocsi-baleset rázta meg Üllés térségét – a lovaskocsi vezetője súlyos fejsérülést szenvedett –, pénteken pedig egy vitorlázógép zuhant le Szatymaz közelében, ketten ültek benne. Még előtte, júniusban, traktor és személyautó ütközött Hódmezővásárhely közelében, a kocsi teljesen összetört, roncs maradt belőle. Szintén júniusban, Szentesen öt ember köztük két gyermek ült egy balesetet szenvedett autóban, míg egy motoros életét vesztette a 4443-as úton. Nem vigyázhatunk eléggé, de azért próbáljuk meg, mert ahogy sűrűn emlegetjük: mindenkit hazavárnak.

Más vármegyékben

Összehasonlításként nézzük meg, más vármegyékben mi történt nyáron. Somogy vármegyében hat halálos baleset történt, ebben akadt vízbefulladás is. Tolna vármegyében szintén hatan veszítették életüket különböző balesetek során, ezek közül öt volt közúti, egy pedig mezőgazdasági munka közben történt.