Halfesztivál, gumikacsa-verseny és egy szörnyű baleset Csongrád-Csanádban

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Mutatjuk mi történt szombaton Szegeden és a vármegye többi településén.

Halfesztivál a Partfürdőn. Fotó: Karnok Csaba

A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb

Idén a szegedi Halfesztivál más formában zajlott, de a hangulat és a közösségi élmény megmaradt. Több ezer adag halászlé ugyan most nem főtt a megszokott helyszínen, de Szeged mégsem maradt a halfesztivál szelleme nélkül.

Döbbenetes látvány: fotókon mutatjuk az M43-as halálos balesetét

Szombat délután két autó ütközött össze. A halálos baleset során még négyen megsérültek.

Megvan, melyik gumikacsa volt a leggyorsabb idén – lezajlott a szegedi jótékonysági verseny a Tiszán

Sárga kacsák, izgalom és segíteni akarás. A szegedi gumikacsa verseny idén tizedik alkalommal varázsolta sárgává a Tisza vizét. A futam nemcsak szórakoztatott, hanem életet is menthet.

Fotókon a pusztítás: teljesen kiégett egy vendéglátó épület Apátfalván

A katasztrófavédelem közleménye szerint teljesen kiégett egy negyvennyolc négyzetméteres vendéglátó létesítménynek használt faépület Apátfalván.

A legdrágább luxusingatlan Szegeden 600 millió forintért vár új gazdára – a városban egyre több exkluzív otthon keres vevőt

Az Ingatlanbazár szerint a legdrágább eladó ház, lakás a vármegyében szegedi, viszont a második helyen egy deszki áll. Az előbbinek hatszázmillió, míg az utóbbinak 319 millió az ára. Ezúttal azt néztük meg, hogy a hét járási székhelyen melyek a legdrágább ingatlanok, Kisteleken ipari telket is vásárolhatnánk.

Megizzasztotta a PLER a Pick Szegedet az első félidőben

Hetvenhat gólos főpróbát tartottak a Bajnokok Ligája-nyitányra. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata megszenvedett a PLER ellen az első félidőben, végül 44–32-es sikert aratott hazai környezetben a bajnokság első fordulójából rendezett találkozón.

Két világ, két szemlélet: így vitázott Balogh Levente és Bihari Ádám a fiatalok előtt

Minőség és stílus – ezek voltak a fő témái annak a pénteki beszélgetésnek, melyen két ismert üzletember osztotta meg gondolatait Szegeden. Balogh Levente és Bihari Ádám nem mindenben értettek egyet, de mindketten adtak át értékes gondolatokat.