1 órája
Halfesztivál, gumikacsa-verseny és egy szörnyű baleset Csongrád-Csanádban
Szombaton Szegeden és a vármegye több településén is mozgalmas napot élhettek át az emberek: a Halfesztivál új formában, de változatlan hangulattal várta a közönséget, a Tiszán jótékonysági gumikacsa verseny zajlott, közben tragikus baleset történt az M43-ason.
Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Mutatjuk mi történt szombaton Szegeden és a vármegye többi településén.
A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb
Idén a szegedi Halfesztivál más formában zajlott, de a hangulat és a közösségi élmény megmaradt. Több ezer adag halászlé ugyan most nem főtt a megszokott helyszínen, de Szeged mégsem maradt a halfesztivál szelleme nélkül.
Döbbenetes látvány: fotókon mutatjuk az M43-as halálos balesetét
Szombat délután két autó ütközött össze. A halálos baleset során még négyen megsérültek.
Megvan, melyik gumikacsa volt a leggyorsabb idén – lezajlott a szegedi jótékonysági verseny a Tiszán
Sárga kacsák, izgalom és segíteni akarás. A szegedi gumikacsa verseny idén tizedik alkalommal varázsolta sárgává a Tisza vizét. A futam nemcsak szórakoztatott, hanem életet is menthet.
Fotókon a pusztítás: teljesen kiégett egy vendéglátó épület Apátfalván
A katasztrófavédelem közleménye szerint teljesen kiégett egy negyvennyolc négyzetméteres vendéglátó létesítménynek használt faépület Apátfalván.
A legdrágább luxusingatlan Szegeden 600 millió forintért vár új gazdára – a városban egyre több exkluzív otthon keres vevőt
Az Ingatlanbazár szerint a legdrágább eladó ház, lakás a vármegyében szegedi, viszont a második helyen egy deszki áll. Az előbbinek hatszázmillió, míg az utóbbinak 319 millió az ára. Ezúttal azt néztük meg, hogy a hét járási székhelyen melyek a legdrágább ingatlanok, Kisteleken ipari telket is vásárolhatnánk.
Megizzasztotta a PLER a Pick Szegedet az első félidőben
Hetvenhat gólos főpróbát tartottak a Bajnokok Ligája-nyitányra. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata megszenvedett a PLER ellen az első félidőben, végül 44–32-es sikert aratott hazai környezetben a bajnokság első fordulójából rendezett találkozón.
Két világ, két szemlélet: így vitázott Balogh Levente és Bihari Ádám a fiatalok előtt
Minőség és stílus – ezek voltak a fő témái annak a pénteki beszélgetésnek, melyen két ismert üzletember osztotta meg gondolatait Szegeden. Balogh Levente és Bihari Ádám nem mindenben értettek egyet, de mindketten adtak át értékes gondolatokat.
Dollármilliókat érnek festményei, és egy vulkánban nyugszik – ki volt Tamara Lempicka, akinek a REÖK-ben nyílt kiállítása?
Dollármilliókat érnek képei, világsztárok falát díszítik remekművei. Tamara Lempicka neve mára egyet jelent a 20. századi luxus és szenvedély művészetével. A REÖK új tárlata a világ legdrágább festőnőjének fénykorát mutatja be. Portréi mögött legalább annyira izgalmas élettörténet sejlik fel. Az art deco királynője végre Szegedet is meghódítja.