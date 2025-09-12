Tíz csongrádi település marad internet és tv nélkül

Hálózatfejlesztési munkálatokat végez a Tarr Kft. szeptember 19-én, pénteken hajnalban. A cég tájékoztatása szerint 0 és 6 óra között teljes szolgáltatás-kiesés várható több Csongrád-Csanád vármegyei településen.

Az éjszakai baglyok internet és tv nélkül maradnak pár órára. Illusztráció: Shutterstock

Az érintett települések:

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

Zsombó

A karbantartás ideje alatt sem internet, sem televízió nem lesz elérhető.