Teljes szolgáltatás-kiesés

1 órája

Tíz csongrádi település marad internet és tv nélkül

Sem TV, sem internet nem lesz elérhető.

Delmagyar.hu

Hálózatfejlesztési munkálatokat végez a Tarr Kft. szeptember 19-én, pénteken hajnalban. A cég tájékoztatása szerint 0 és 6 óra között teljes szolgáltatás-kiesés várható több Csongrád-Csanád vármegyei településen.

4k,Lcd,Television(tv),With,Blue,Screen,No,Signal,On,Cabinet
Az éjszakai baglyok internet és tv nélkül maradnak pár órára. Illusztráció: Shutterstock

Az érintett települések: 

  • Ásotthalom
  • Bordány
  • Forráskút
  • Mórahalom
  • Öttömös
  • Pusztamérges
  • Ruzsa
  • Üllés
  • Zákányszék
  • Zsombó

A karbantartás ideje alatt sem internet, sem televízió nem lesz elérhető.

 

