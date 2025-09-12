Teljes szolgáltatás-kiesés
1 órája
Tíz csongrádi település marad internet és tv nélkül
Sem TV, sem internet nem lesz elérhető.
Hálózatfejlesztési munkálatokat végez a Tarr Kft. szeptember 19-én, pénteken hajnalban. A cég tájékoztatása szerint 0 és 6 óra között teljes szolgáltatás-kiesés várható több Csongrád-Csanád vármegyei településen.
Az érintett települések:
- Ásotthalom
- Bordány
- Forráskút
- Mórahalom
- Öttömös
- Pusztamérges
- Ruzsa
- Üllés
- Zákányszék
- Zsombó
A karbantartás ideje alatt sem internet, sem televízió nem lesz elérhető.
