Életet is menthet

1 órája

Sokan elfelejtik, pedig akár pénzbüntetés is járhat érte, ha ez a fontos dolog hiányzik az otthonodról

Ha egy lakóingatlanon nincs feltüntetve a házszám, akár emberélet múlhat rajta, ráadásul – az adott önkormányzat szabályozásától függően – pénzbüntetést is jelenthet. A közvélekedéssel ellentétben a jelenség nemcsak a kis településekre jellemző, pedig a házszámtábla könnyen és olcsón beszerezhető.

Szabó Imre

Kollégánk egyik ismerőse meglepődve nyitott ajtót, amikor a mentők csöngettek nála nemrégiben. Végül kiderült, egy másik utcabeli házhoz riasztották őket, ahol viszont nem volt házszámtábla. A Makó környéki falvakat járva időnként magunk is találkozunk hasonló helyzettel – ugyanakkor a mentőautós történet nem valamelyik faluban, hanem éppen Makón esett meg. Ha nincs feltüntetve a házszám, a csomagszállító futár nehezen jut célba, de az esetleg helyettesítő postás is, ami kellemetlen. Nagyobb baj, ha a rendőrség, a tűzoltók vagy épp a mentők dolgát nehezíti ez a helyzet. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál egy korábbi nyilatkozatában jelezte: évente 40-50 ezer olyan riasztás történik, ahol minden másodperc számít, és ilyenkor szó szerint életbe vágó a kérdés.

házszámtábla
Házszámtábla egy makói kapun. Fotó: Szabó Imre

A házszámtábla és a jog

Azt, hogy a házakon meg kell jelölni a számozást, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  III. fejezetének 14/A. § (5) bekezdése írja elő. Szankciót a jogszabály nem rendel a kötelezettség esetleges elmulasztásához, a helyi önkormányzatok azonban ezt helyi rendeletben megtehetik – akár pénzbüntetésre is számíthatunk. Érdemes utánajárnunk, helyben ez miként van szabályozva. Makón például – megnéztük – az az előírás, hogy a házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, vagy ha ilyen nincs, tulajdonosának elhelyezni. A tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról úgyszintén. Pénzbüntetés azonban nem fenyegeti azt, aki miatt ez elmaradt.

Olcsó és egyszerű beszerezni

Házszámtáblát egyébként olcsón és könnyen beszerezhetünk. Az olcsóbbak ára pár száztól egy-két ezer forintig terjed, de készíttethetünk különlegeset is, húszezer forint körüli összegért. Boltba sem feltétlenül kell menni érte, a neten is lehet rendelni.

