Elismerés

3 órája

25 év kutatása hozott világsikert: hatalmas díjat nyert el egy szegedi tudós

Címkék#hasnyálmirigy#Robert F Pitts Lecture Award#világkongresszus

A szegedi születésű Hegyi Péternek ítélték a Robert F. Pitts Lecture Awardot, ami az élettani kutatásokkal foglalkozó szakembereknek odaítélt legrangosabb elismerés.

Munkatársunktól

Hegyi Péter a Nemzetközi Fiziológiai Tudományok Uniója (IUPS) világkongresszusán összefoglalta 25 éves kutatásait a hasnyálmirigy-vezetékek iontranszportjáról. Eredményei hozzájárultak a hasnyálmirigy működésének jobb megértéséhez, és új kérdéseket vetettek fel az akut és krónikus gyulladások kapcsán – írja az MTA.

Hegyi Péter
Rangos elismerésben részesítették Hegyi Pétert. Fotó: MTA

Nívós elismerést nyert el Hegyi Pétert

A Robert F. Pitts Amerikai kutatórol elnevezett díjjal négy évente tüntetnek ki kutatókat, egészen 1978-óta és az egyik legrangosabb díjnak tekintik a nemzetközi élettani kutató közösségben.

A most Hegyi Péter által megtartott előadást előtte olyan kutatok prezentálták, mint  Walter F. Boron, a világ vezető élettani tankönyvének szerzője, és Dennis Brown MAE, a Physiological Reviews korábbi főszerkesztője.

