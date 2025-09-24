25 év kutatása hozott világsikert: hatalmas díjat nyert el egy szegedi tudós

Hegyi Péter a Nemzetközi Fiziológiai Tudományok Uniója (IUPS) világkongresszusán összefoglalta 25 éves kutatásait a hasnyálmirigy-vezetékek iontranszportjáról. Eredményei hozzájárultak a hasnyálmirigy működésének jobb megértéséhez, és új kérdéseket vetettek fel az akut és krónikus gyulladások kapcsán – írja az MTA.

Rangos elismerésben részesítették Hegyi Pétert. Fotó: MTA

Nívós elismerést nyert el Hegyi Pétert

A Robert F. Pitts Amerikai kutatórol elnevezett díjjal négy évente tüntetnek ki kutatókat, egészen 1978-óta és az egyik legrangosabb díjnak tekintik a nemzetközi élettani kutató közösségben.

A most Hegyi Péter által megtartott előadást előtte olyan kutatok prezentálták, mint Walter F. Boron, a világ vezető élettani tankönyvének szerzője, és Dennis Brown MAE, a Physiological Reviews korábbi főszerkesztője.