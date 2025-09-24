3 órája
25 év kutatása hozott világsikert: hatalmas díjat nyert el egy szegedi tudós
A szegedi születésű Hegyi Péternek ítélték a Robert F. Pitts Lecture Awardot, ami az élettani kutatásokkal foglalkozó szakembereknek odaítélt legrangosabb elismerés.
Hegyi Péter a Nemzetközi Fiziológiai Tudományok Uniója (IUPS) világkongresszusán összefoglalta 25 éves kutatásait a hasnyálmirigy-vezetékek iontranszportjáról. Eredményei hozzájárultak a hasnyálmirigy működésének jobb megértéséhez, és új kérdéseket vetettek fel az akut és krónikus gyulladások kapcsán – írja az MTA.
Nívós elismerést nyert el Hegyi Pétert
A Robert F. Pitts Amerikai kutatórol elnevezett díjjal négy évente tüntetnek ki kutatókat, egészen 1978-óta és az egyik legrangosabb díjnak tekintik a nemzetközi élettani kutató közösségben.
A most Hegyi Péter által megtartott előadást előtte olyan kutatok prezentálták, mint Walter F. Boron, a világ vezető élettani tankönyvének szerzője, és Dennis Brown MAE, a Physiological Reviews korábbi főszerkesztője.