Egy település, ahol minden épületnek és legendának története van – most összegyűjtik az értékeket

A helyi értéktár a közösség számára fontos, megőrzendő értékek hivatalos nyilvántartása. A helyi értéktárba a település lakói, civil szervezetei, intézményei javasolhatnak értékeket. Ide kerülhet például egy híres épület, helyi étel, recept, kézműves hagyomány, fesztivál, természeti kincs vagy neves személyiségek munkássága.

A nagymágocsi Károlyi-kastély az elsők között került be a helyi értéktárba. Nem véletlenül. Fotó: Kovács Erika

Egy séta – helyi értékek tömkelege

– A helyi értéktár bizottság már korábban megalakult, több helyi értéket is rendeletbe foglaltunk, de most úgy döntöttünk, hogy egy komplex összeírást szervezünk Nagymágocs értékeiről. Tervezzük egy weblap indítását is, ahol utolérhetőek lesznek az összegyűjtött értékek. Szeretnénk egy kemény borítós könyvet is kiadni erről – tudtuk meg Szebellédi Endrétől, Nagymágocs polgármesterétől.

Nagymágocs értéktára rendkívül gazdag. Ha csak végigsétál valaki a falun páratlan szépségű épületekkel találja magát szemben. Elég, ha csak a Károly-kastélyra, annak parkjára, a magtárra, az uradalmi épületre, a katolikus és evangélikus templomra, a jelenleg romos, de építészeti és érzelmi értékeket hordozó egykori paplakra gondolni.

A helyi értéktárba még Kádár János vadászata is bekerülhet

– Az épületek mellett több fát is tartalmaz már az értéktárunk, hogy egyet említsek, ilyen a Horthy-fa. Most olyan helyi értékeket is szeretnénk összegyűjteni, amelyek az identitásunk mikroelemei, amelyekre a helyi kultúránk épül, ilyenek az egyéb tárgyi emlékek, a településhez kötődő személyek, itt élők munkássága, satöbbi. Például már érkezett javaslat arra, hogy vegyük be az értéktárba Felicián atya bélyeggyűjteményét, „pék” Juliska néni, vagy Czabarka doktor úr tevékenységét. Ezeket az értékeket szeretnénk átadni a jövő nemzedékének – mondta Szebellédi Endre, aki azt mondta, még akár Kádár János vadászatát is beveszik az értéktárba, hiszen ez is hozzátartozik a település múltjához.

Özvegyasszonyok, árvák adakoztak

Azt is javasolták már a helyiek, hogy a Szentesi úti kereszt is legyen az értéktár része. Ez az első világháború után azoknak az asszonyoknak az adakozásából épült, akik édesapjukat, férjüket, fiukat veszítették el, vagy várták haza.