Helyi önrendelkezés védelme: vannak települések, ahol rendelettel lépnek fel a nemkívánatos betelepülőkkel szemben

Magyarországon már van, ahol bezárult a város kapuja az életellenes, erőszakos, drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt. Vármegyénkben Nagymágocs is megalkotta rendeletét a helyi önazonosság védelme érdekében, itt az elővásárlás „intézménye” került előtérbe.

Nagymágocson az eladó házakra elővételi joga van az önkormányzatnak – ezt tartalmazza a helyi önazonosság védelme érdekében alkotott rendelet. Fotó: Kovács Erika

Pilis bekeményített, bűnözőket nem engednek be

Vannak olyan magyarországi települések, ahol szigorú szabályokat vezettek be azok számára, akik szeretnének ingatlant venni a falujukban, városukban. A Pest megyei Pilisen például szeptember 1-jétől zárva lesz a város kapuja többek között az olyan büntetett előéletű személyek előtt, akiket a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem, kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt. Egy év TB és munkaviszony is előírás, meg minimum a minimálbér igazolása.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányra pedig csak azok költözhetnek, akinek legalább középfokú végzettségük van és kifizetik az 50 ezer forintos betelepülési hozzájárulást.

Nagymágocson is előtérbe került a helyi önazonosság védelme

Csongrád-Csanád vármegyében eddig Nagymágocs alkotta meg a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét. Nem szeretnék, ha spekulánsok vásárolnák fel a településen a házakat, vagy olyan személyek, akik a viszonylag olcsó épületekben tömegszállást alakítanának ki vendégmunkásoknak. Ha valaki Nagymágocson ingatlant kíván eladni, akkor arra elővásárlási joga lesz első körben az önkormányzatnak, második körben a szomszédoknak, harmadik körben pedig a helyi lakosoknak.

Mindszenten a nyáron nem merült fel a helyi önazonosság védelméről szóló rendelet. Gémes László, Mindszent polgármestere elmondta, a későbbiekben majd tájékozódnak az ide vonatkozó törvényről, a lehetőségekről és hogy helyben van-e erre igény.

Nagyéren mostanában helyiek kezébe kerülnek az eladó házak

Nagyéren sincs napirenden ez a kérdés. Lőrincz Tibor polgármestertől úgy tudjuk, az elmúlt években jó néhány család költözött a településükre az ország különböző részeiről, 90 százalékuk könnyen beilleszkedett a nagyéri közösségbe. Az utóbbi időkben azonban inkább helyiek kezébe kerülnek az eladó házak.