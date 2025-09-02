43 perce
Helyi önrendelkezés védelme: vannak települések, ahol rendelettel lépnek fel a nemkívánatos betelepülőkkel szemben
Csongrád-Csanád vármegye településein nem mutatkozik nagy érdeklődés a helyi önazonosság védelmével kapcsolatban. Mindössze 1 önkormányzat, a nagymágocsi, alkotott erről rendeletet a nyáron. Országosan sem sok település élt a törvény adta lehetőséggel, de a kevesek között van, ahol a helyi önazonosság védelme érdekében drákói szigorral léptek fel a nemkívánatos betelepülőkel szemben.
Magyarországon már van, ahol bezárult a város kapuja az életellenes, erőszakos, drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt. Vármegyénkben Nagymágocs is megalkotta rendeletét a helyi önazonosság védelme érdekében, itt az elővásárlás „intézménye” került előtérbe.
Pilis bekeményített, bűnözőket nem engednek be
Vannak olyan magyarországi települések, ahol szigorú szabályokat vezettek be azok számára, akik szeretnének ingatlant venni a falujukban, városukban. A Pest megyei Pilisen például szeptember 1-jétől zárva lesz a város kapuja többek között az olyan büntetett előéletű személyek előtt, akiket a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem, kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt. Egy év TB és munkaviszony is előírás, meg minimum a minimálbér igazolása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányra pedig csak azok költözhetnek, akinek legalább középfokú végzettségük van és kifizetik az 50 ezer forintos betelepülési hozzájárulást.
Nagymágocson is előtérbe került a helyi önazonosság védelme
Csongrád-Csanád vármegyében eddig Nagymágocs alkotta meg a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét. Nem szeretnék, ha spekulánsok vásárolnák fel a településen a házakat, vagy olyan személyek, akik a viszonylag olcsó épületekben tömegszállást alakítanának ki vendégmunkásoknak. Ha valaki Nagymágocson ingatlant kíván eladni, akkor arra elővásárlási joga lesz első körben az önkormányzatnak, második körben a szomszédoknak, harmadik körben pedig a helyi lakosoknak.
Mindszenten a nyáron nem merült fel a helyi önazonosság védelméről szóló rendelet. Gémes László, Mindszent polgármestere elmondta, a későbbiekben majd tájékozódnak az ide vonatkozó törvényről, a lehetőségekről és hogy helyben van-e erre igény.
Nagyéren mostanában helyiek kezébe kerülnek az eladó házak
Nagyéren sincs napirenden ez a kérdés. Lőrincz Tibor polgármestertől úgy tudjuk, az elmúlt években jó néhány család költözött a településükre az ország különböző részeiről, 90 százalékuk könnyen beilleszkedett a nagyéri közösségbe. Az utóbbi időkben azonban inkább helyiek kezébe kerülnek az eladó házak.
– Szeretettel látunk mindenkit, de amikor már itt élnek közöttünk, akkor tudjuk meg, hogy milyen emberek. Szerencsére csak kevés a negatív tapasztalatunk. Településünkön az utóbbi években főleg a helyiek veszik meg az eladó ingatlanokat. Megerősödött a nazarénus közösség, ma már körülbelül a település lélekszámának egyötödét adják. Sok fiatal most került házasulandó korba, többen is itt alapítanak családot. Megvettek régebbi házakat, amiket nagyon szépen felújítottak. Sőt, már több új házat is építettek. Őket jól ismerjük, hiszen itt cseperedtek fel. Sokat segítenek az önkormányzatnak is, például az erőgépeikkel – említette meg a polgármester.
