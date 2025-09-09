A falu lakói fellélegezhetnek: pénzt kapott a rozoga híd megmentésére Földeák

44 millió 864 ezer forintot kap hídfelújításra Földeák a Magyar Falu Program részeként – közölte az örömhírt a község hivatalos közösségi oldala. A közzétett értesítés szövege szerint az önkormányzat júniusban nyújtotta be pályázatát; az erről szóló támogatói okiratot a Magyar Államkincstár adja ki és ennek időpontjától számítva 5 munkanapon belül érkezik meg a falu számlájára.

A hídfelújítás sokéves problémát fog megoldani. Archív fotó: Szabó Imre

Már korlátozni kellett a forgalmat

A híd, aminek a felújításáról szó van, a Száraz-éren ível át. Hányattatott sorsáról már 7 esztendeje is írtunk. Csongrád-Csanád vármegye első háromöles, boltíves hídjáról van szó, amely annak ellenére, hogy kuriózum, nem áll sem helyi, sem műemléki védelem alatt. Közlekedési szempontból viszont fontos, hiszen ez köti össze a külterületen élőket a község központjával, alatta pedig közművezetékek is átfutnak. Állapota már régóta elkeserítő, szabad szemmel láthatóan is rozogának tűnik jó ideje. Az a pillére sérült, ami a település felől van – téglák potyogtak ki belőle. Hajnal Gábor polgármester évekkel ezelőtt is azt mondta, a veszélyes helyzetnek valószínűleg az az oka, hogy amikor megtervezték, nagy munkagépek, traktorok nem jártak rajta át, legfeljebb lovas kocsik. Egy hídépítő mérnök azt mondta róla, amíg nincs helyreállítva, már csak minimális forgalmat bír el, legfeljebb autóval lehet rajta közlekedni. Ezért súlykorlátozást vezettek be rajta – csekély eredménnyel.

Mikor kezdődhet a hídfelújítás?

Mint korábban beszámoltunk róla, Földeák vezetése már korábban elkészíttette a felújítás terveit 2 millió forintért, ami nélkül pályázatot sem lehetett volna benyújtani a beruházás költségeinek előteremtésére. A felújítás munkálatai így minden bizonnyal azt követően, hogy megvan a pénz, a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után kezdődhetnek meg.