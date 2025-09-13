szeptember 13., szombat

Fesztiválok, sztárfellépők és gasztroélmények Szeged környékén: közben a fügetermést új kártevő fenyegeti

Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

hírösszefoglaló
Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: DM

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Hamarosan nyit a Bor tér, elhoztuk a sztárfellépők névsorát

A becsengetéssel véget ért a nyár, de Szeged pörög tovább. Belvárosi szüreti felvonulással és Mező Misivel startol hamarosan a Bor tér. Mutatjuk a további sztárfellépőket.

Ínycsiklandó ételek versenyeztek: kiderült, melyik lett a legfinomabb fogás a makói Hagymafesztiválon – galériával, videóval

A Hagymaház háta mögött idén negyvenöt csapat versengett egymással a sütő-főző versenyen. A makói Hagymafesztivál alighanem leghangulatosabb programja most is óriási sikert aratott.

Perzsa fűszerrel turbózták fel az ajvárt a deszki fesztiválon – galériával

A szerb gasztronómia ünnepét tartották szombaton Deszken. Az ajvárfesztiválon töb bmint húszféle módon készült el a hagyományos zöldségszósz.

Extrém pörköltvariációk: káposztával vagy slambuccal jobb a kakaspörkölt? Dorozsmán kiderült – galériával, videóval

Rengeteg baromfiudvar királya veszett el szombaton Kiskundorozsmán. A kakaspörkölt főző versenyen volt, aki slambuccal, más káposztával körítette ételét.

Veszélyben a fügetermés, fekete fügelégy támadja a magyar kerteket

A globális felmelegedésnek köszönhetően Magyarországon is megjelent egy új kártevő, amely komoly veszélyt jelent a fügefákra. A fekete fügelégy lárvái képesek a termést emberi fogyasztásra alkalmatlanná tenni, ezért most minden eddiginél fontosabb a gondos odafigyelés.

