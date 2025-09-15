27 perce
Egy eladó hotel, a röszkei csata évfordulója és az Aldi-akciója tette emlékezetessé napunkat
Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.
Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.
Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden
A harc, amely örökre beírta magát a történelembe: a röszkei csata mindenkiben mély nyomot hagyott– galériával
Szeptember 16-án lesz 10 éve annak, hogy a magyar rendőrök az országba betörni szándékozó külföldiekkel, migránsokkal harcoltak, mindkét oldalon sokan sebesültek meg. A röszkei csata a magyar történelem részévé vált, tanulságaival együtt. Az évforduló alkalmával felidézzük mi és hogyan történt akkor a magyar-szerb határon, és később hogyan, milyen bírósági ítéletekkel folytatódott a történet.
Eladóvá vált Hódmezővásárhely egyik legkülönlegesebb szállodája – a tulajdonos elárulta, miért zárt be és mennyiért adná
Mi történt a hódmezővásárhelyi Pelikán Hotellel? Bezárt? Nyitva van? Láttunk mozgást, de mintha mégsem szállóvendégek lennének… – ezzel kereste meg olvasónk lapunkat, mi pedig a szálloda tulajdonosát, hogy megkérdezzük, mi a helyzet a néhány éve még igencsak közkedvelt szállodával. A Pelikán Hotelt már évek óta árulják.
Aldi akció: ezekben az üzletekben maradt még zsákmány fillérekért
Utánajártunk, mi maradt hétfőre az őrületes árzuhanás árukészletéből. Az Aldi akció hatalmas vásárlási lázat robbantott, ma 200, kedden 100, szerdán pedig 5 forintért lehet megvenni a leárazott ruhákat és cipőket. Három áruházban is találtunk még akciós termékeket. Mutatjuk, hol mire lehet még fillérekért vadászni.
Szakértő szerint így tudják becsapni a gyanútlan vevőket ingatlanvásárlás során
Az Otthon Start program új lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, sokan most vágnak bele életük egyik legnagyobb befektetésébe. Az ingatlanvásárlás azonban milliók sorsát befolyásoló döntés, ezért különösen fontos a körültekintés. Mátrai Róbert szegedi ingatlanközvetítő szerint számos apró jel figyelmeztethet arra, ha valami nincs rendben az adásvétellel.
Nem lesz internet Szeged több részén sem, ez az oka
Szakadozhat, adott esetben hosszabb időre ki is eshet a szolgáltatás. A Telekom karbantartása miatt lehet szolgáltatáskiesés.