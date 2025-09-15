Egy eladó hotel, a röszkei csata évfordulója és az Aldi-akciója tette emlékezetessé napunkat

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: Karnok Csaba

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

A harc, amely örökre beírta magát a történelembe: a röszkei csata mindenkiben mély nyomot hagyott– galériával

Szeptember 16-án lesz 10 éve annak, hogy a magyar rendőrök az országba betörni szándékozó külföldiekkel, migránsokkal harcoltak, mindkét oldalon sokan sebesültek meg. A röszkei csata a magyar történelem részévé vált, tanulságaival együtt. Az évforduló alkalmával felidézzük mi és hogyan történt akkor a magyar-szerb határon, és később hogyan, milyen bírósági ítéletekkel folytatódott a történet.

Eladóvá vált Hódmezővásárhely egyik legkülönlegesebb szállodája – a tulajdonos elárulta, miért zárt be és mennyiért adná

Mi történt a hódmezővásárhelyi Pelikán Hotellel? Bezárt? Nyitva van? Láttunk mozgást, de mintha mégsem szállóvendégek lennének… – ezzel kereste meg olvasónk lapunkat, mi pedig a szálloda tulajdonosát, hogy megkérdezzük, mi a helyzet a néhány éve még igencsak közkedvelt szállodával. A Pelikán Hotelt már évek óta árulják.

Aldi akció: ezekben az üzletekben maradt még zsákmány fillérekért

Utánajártunk, mi maradt hétfőre az őrületes árzuhanás árukészletéből. Az Aldi akció hatalmas vásárlási lázat robbantott, ma 200, kedden 100, szerdán pedig 5 forintért lehet megvenni a leárazott ruhákat és cipőket. Három áruházban is találtunk még akciós termékeket. Mutatjuk, hol mire lehet még fillérekért vadászni.

Szakértő szerint így tudják becsapni a gyanútlan vevőket ingatlanvásárlás során

Az Otthon Start program új lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, sokan most vágnak bele életük egyik legnagyobb befektetésébe. Az ingatlanvásárlás azonban milliók sorsát befolyásoló döntés, ezért különösen fontos a körültekintés. Mátrai Róbert szegedi ingatlanközvetítő szerint számos apró jel figyelmeztethet arra, ha valami nincs rendben az adásvétellel.