34 perce

Búcsúztunk egy legendától, megnéztük a bezárt fogadót és utánajártunk az eltűnt juhoknak

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#hírösszefoglaló#hírek

Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

hírösszefoglaló
Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: DM

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

89 évesen hunyt el Robert Redford, a legendás filmsztár

Nyolcvankilenc éves korában hunyt el Robert Redford. Redford neve összeforrt Hollywood aranykorával, ugyanakkor munkássága túlmutatott a filmvásznon, hiszen rendezőként, producerként és környezetvédelmi aktivistaként is maradandót alkotott.

Túlélte a háborút, a pandémiát és a migrációt, most mégis bezár az ikonikus fogadó

Eredeti formájában nem működik tovább Röszke ikonikus családi vendéglátóhelye. A Forró Fogadó hétfőn bezárt, mostantól nem lehet betérni hozzájuk ebédre, vacsorára.

Gazdátlan állatpár vette birtokba a vasútállomást, befogásuk komoly kihívást jelenthet

Senki sem tudja, honnan kerültek oda, és miért nem viszi el őket senki. Hosszú idők óta egy rejtélyes kameruni juhpár kóborol a szegedi Rendező pályaudvar környékén. Vajon ki a felelős értük és meddig húzhatják még a város peremén, emberi segítség nélkül?

Döbbenetes képsorok, több száz sérült: így nézett ki a röszkei csata

Tíz éve, 2015. szeptember 16-án erőszakba torkollt a migránsok és a határt védő rendőrök összecsapása, amely örökre beírta magát a magyar történelembe. Képgalériával idézzük fel a röszkei csata eseményeit.

Luigi három napot töltött Velencében Kozsó volt feleségével, romantikus videó lett az eredménye

Duettet énekelt Kozsó volt feleségével, Kádár Mónikával a romantikus muzsika makói születésű sztárja, Luigi. A Csak a nevedet suttogom halkan című dal klipjét Velencében forgatták, és hamarosan benevezik a Cannes-i filmfesztiválra.

 

