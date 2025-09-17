szeptember 18., csütörtök

8 órája

Nyert a Pick Szeged, elindult a Bort tér és megjelent egy rejtélyes sofőr

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#hírösszefoglaló#hírek

Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Hírösszefoglaló.
Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: Gémes Sándor

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Elstartolt a Bor tér, így indult Szeged egyik legnépszerűbb fesztiválja – galériával, videóval

Ma este elstartolt Szeged egyik legnépszerűbb fesztiválja. Belvárosi szüreti felvonulással és Mező Misivel indult el a Bor tér.

Most jött a hír, a polgármester döntött: kínai munkások százai költözhetnek Algyőre

Molnár Áron polgármester döntött: zöld utat ad a kínai munkások letelepedésének a Jura Ipari Parkban. A BYD-gyárat építő kínai alvállalkozó 350 dolgozót költöztethet Algyőre, de a polgármester szigorú feltételeket szabott. A lakosság véleménye is meghatározó volt a döntésében, amely egyelőre részleges megoldást kínál a kínai munkástömeg elhelyezésének problémájára.

Egy gyűjtögető szeméthegye miatt patkányok uralják Makó egyik utcáját, a lakók felháborodtak

Felháborodott Dózsa telepi lakók keresték meg lapunkat, már az aláírásgyűjtést fontolgatják. Az ok: az utca elején lévő egyik házban, sőt olykor előtte is irdatlan mennyiségű hulladékot halmoz fel egy gyűjtögető, onnan pedig patkányok árasztják el a környéket.

Rejtélyes Tesla-sofőr tűnt fel a szegedi buszmegállókban, meglepő kérdést tesz fel a várakozóknak

Egyre többen számolnak be egy fiatal férfiról, aki délutánonként Szőreg környékét járja Teslájával és megáll a buszmegállóban várakozóknál. A titokzatos Tesla-sofőr hetek óta foglalkoztatja a környékbelieket.

Thulin és Sostaric elintézte a Pick Szeged sorsát Dániában

A fiatal átlagéletkorú GOG szívósan küzdött végig, de Tobias Thulin bravúrjai és Mario Sostaric góljai jelentették a végén a különbséget. Megdolgozott első idei pontjaiért a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában az OTP Bank-Pick Szeged. A vége 36–31-es szegedi siker, jövő csütörtökön a PSG érkezik a Pick Arénába.

 

