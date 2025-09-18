Felfedeztük a Bor tér árait, megnéztünk egy szupermenzát és kiderítettük miért élnek rettegésben a baktóiak

3 órája
Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.
A Bor téren aranyáron mérik a bort, a legdrágábbat mégis egy nap alatt elkapkodták – galériával
A legdrágább bort már az első napon szinte teljesen elkapkodták Szeged nívós őszi fesztiválján. A Bor téren nem spórolnak a vendégek - igaz, nem is nagyon tudnak. Megnéztük, mi mennyibe kerül idén.
Fillérekért kapható a varázsgyümölcs, ami egyszerre diétás csoda, csontvédő és agyserkentő is
Megkezdődött az egyik legismertebb őszi gyümölcs szezonja. A szilva nemcsak olcsó, rendkívül egészséges is. Szétnéztünk a piacon, mennyiért lehet beszerezni.
Rettegésben élnek a baktóiak, egy szomszéd miatt havonta lángba borul a környék – galériával
A keddi nap végleg kiverte a biztosítékot a baktói lakosoknál. A Tölgyfa utcai tűz már a harmadik volt nyár óta, mindegyik egy lomos telekről terjedt el és fenyegetett lakóépületeket. Szeretnék, ha megszűnne ez a tarthatatlan helyzet.
A világ egyik legjobb csapata csaphat le a Pick Szeged klasszisára
Aláírt szerződés még nincs, de Spanyolországból származó értesülések szerint semmi sem állhat a megegyezés útjába. A Mundo Deportivo szerint az OTP Bank-Pick Szeged izlandi kézilabdázója, Janus Smárason 2026 nyarán Barcelonába igazol.
Egyetlen változtatással minden gyerek imádni kezdte ezt a menzát, megnéztük, mi a szupermenza titka – galériával, videóval
Forradalmi változáson ment át Kisteleken az iskolai étkeztetés. Szeptember 1-től a Kisteleki Általános Iskolában is szupermenza eteti a diákokat, akik három főételből választhatnak, mindent maguknak szednek, annyit amennyi jólesik. Akár mindhárom másodikat megkóstolhatják – mondták el a csütörtöki sajtótájékoztatón. A fejlesztés miatt a suli étkezője is teljesen megújult.