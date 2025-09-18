szeptember 19., péntek

Felfedeztük a Bor tér árait, megnéztünk egy szupermenzát és kiderítettük miért élnek rettegésben a baktóiak

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#hírösszefoglaló#hírek

Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Hírösszefoglaló
Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: Török János

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

A Bor téren aranyáron mérik a bort, a legdrágábbat mégis egy nap alatt elkapkodták – galériával

A legdrágább bort már az első napon szinte teljesen elkapkodták Szeged nívós őszi fesztiválján. A Bor téren nem spórolnak a vendégek - igaz, nem is nagyon tudnak. Megnéztük, mi mennyibe kerül idén.

Fillérekért kapható a varázsgyümölcs, ami egyszerre diétás csoda, csontvédő és agyserkentő is

Megkezdődött az egyik legismertebb őszi gyümölcs szezonja. A szilva nemcsak olcsó, rendkívül egészséges is. Szétnéztünk a piacon, mennyiért lehet beszerezni.

Rettegésben élnek a baktóiak, egy szomszéd miatt havonta lángba borul a környék – galériával

A keddi nap végleg kiverte a biztosítékot a baktói lakosoknál. A Tölgyfa utcai tűz már a harmadik volt nyár óta, mindegyik egy lomos telekről terjedt el és fenyegetett lakóépületeket. Szeretnék, ha megszűnne ez a tarthatatlan helyzet.

A világ egyik legjobb csapata csaphat le a Pick Szeged klasszisára

Aláírt szerződés még nincs, de Spanyolországból származó értesülések szerint semmi sem állhat a megegyezés útjába. A Mundo Deportivo szerint az OTP Bank-Pick Szeged izlandi kézilabdázója, Janus Smárason 2026 nyarán Barcelonába igazol.

Egyetlen változtatással minden gyerek imádni kezdte ezt a menzát, megnéztük, mi a szupermenza titka – galériával, videóval

Forradalmi változáson ment át Kisteleken az iskolai étkeztetés. Szeptember 1-től a Kisteleki Általános Iskolában is szupermenza eteti a diákokat, akik három főételből választhatnak, mindent maguknak szednek, annyit amennyi jólesik. Akár mindhárom másodikat megkóstolhatják – mondták el a csütörtöki sajtótájékoztatón. A fejlesztés miatt a suli étkezője is teljesen megújult.

