szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi hírösszefoglaló

1 órája

Felfedeztünk egy bűvös zöldséget és mindenkit megrémített a tűzriadó

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#hírösszefoglaló#hírek

Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

hírösszefoglaló
Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: DM

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Öngyilkos lett Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

Felfoghatatlanul tragikus esemény történt Hódmezővásárhelyen.

Ez a bűvös zöldség sokkal többre képes, mint gondolnád – és fillérekért a tiéd lehet – videóval

Nagyon hasznos, mindenre jó és kedvelt alapanyaga ételeinknek a sárgarépa. Igazi bűvös zöldség, a második világháborúban az angol repülőgép pilóták azért láttak éjszakai is kiválóan, mert sokat ettek belőle és a kisfiúknak is mondták, egyenek sok sárgarépát, akkor jól tudnak majd fütyülni. Ami tény, valóban sok tápanyagot tartalmaz, egészséges, ajánlhatjuk a fogyasztását, nyersen és különböző ételekben is.

Több ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból, majd kollégáiknak értékesítették

A szentesi vasúti telephelyen dolgozó két férfi éveken át lopta a vonatok üzemanyagát, amit munkatársaiknak adtak el. A több ezer liter gázolaj értéke meghaladta a 4,5 millió forintot.

Nagy volt a riadalom a rókusi Tescoban, mindenkinek el kellett hagyni az üzletet

Izgalmasan kezdődött a kedd reggel a Tescoban. Tűzriadó miatt kiürítették az épületet.

A Reök-kripta felújítását a Fidesz támogatja, Botka László közönye azonban kitart – galériával

Fényűző kulturális központ az egyik oldalon, elhagyatott kripta a másikon. A Reök-kripta felújításának támogatását szorgalmazta a közgyűlésben Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője. Botka László szerint azonban a szegedi önkormányzatnak nincs oka lépni. A polgármester úgy fogalmazott, hogy „Reök Iván nem épített semmit a városnak”.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu