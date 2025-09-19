Felfedeztünk egy bűvös zöldséget és mindenkit megrémített a tűzriadó

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Öngyilkos lett Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

Felfoghatatlanul tragikus esemény történt Hódmezővásárhelyen.

Ez a bűvös zöldség sokkal többre képes, mint gondolnád – és fillérekért a tiéd lehet – videóval

Nagyon hasznos, mindenre jó és kedvelt alapanyaga ételeinknek a sárgarépa. Igazi bűvös zöldség, a második világháborúban az angol repülőgép pilóták azért láttak éjszakai is kiválóan, mert sokat ettek belőle és a kisfiúknak is mondták, egyenek sok sárgarépát, akkor jól tudnak majd fütyülni. Ami tény, valóban sok tápanyagot tartalmaz, egészséges, ajánlhatjuk a fogyasztását, nyersen és különböző ételekben is.

Több ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból, majd kollégáiknak értékesítették

A szentesi vasúti telephelyen dolgozó két férfi éveken át lopta a vonatok üzemanyagát, amit munkatársaiknak adtak el. A több ezer liter gázolaj értéke meghaladta a 4,5 millió forintot.

Nagy volt a riadalom a rókusi Tescoban, mindenkinek el kellett hagyni az üzletet

Izgalmasan kezdődött a kedd reggel a Tescoban. Tűzriadó miatt kiürítették az épületet.

A Reök-kripta felújítását a Fidesz támogatja, Botka László közönye azonban kitart – galériával

Fényűző kulturális központ az egyik oldalon, elhagyatott kripta a másikon. A Reök-kripta felújításának támogatását szorgalmazta a közgyűlésben Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője. Botka László szerint azonban a szegedi önkormányzatnak nincs oka lépni. A polgármester úgy fogalmazott, hogy „Reök Iván nem épített semmit a városnak”.