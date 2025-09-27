Mentőhelikopter érkezett Szentesre, felderítettük a legjobb szegedi turikat és megnéztük a Balástyái falunapot

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: DM

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Mentőhelikopter landolt Szentesen, de vészhelyzet helyett egy különleges esemény miatt érkezett – galériával, videóval

Ötödik alkalommal rendezte meg az Országos Vérellátó Szolgálat a Légimentős véradást az ország hét pontján, azokon a településeken, ahol légimentő bázisok találhatóak. Szentesen a Kossuth tér és a volt megyeháza adott otthont a rendezvénynek. Nemcsak a véradókat várták, hanem azokat is, akik meg szerették volna nézni, hogy is néz ki belülről a mentőhelikopter.

Európa-bajnok technikusok és a BYD is megjelentek a Szakmafesztiválon – galériával, videóval

Jövőt választani sokféleképpen lehet, de kevés olyan élménydús mód van rá, mint amit a Szegedi Szakképzési Centrum kínált szombaton. A Szakmafesztivál ismét bizonyította, hogy a szakképzés egyrészt menő, másrészt az egyik legbiztosabb út a munkaerőpiaci sikerhez. A továbbtanulás előtt álló diákok ki is próbálhatták a szakmákat a robotikától a fodrászatig. A reménybeli duális partnerek között a BYD is kitelepült egy autócsodájával.

Babaköszöntés, veteránautók és egy sztárvendég: felejthetetlen volt a Balástyai falunapok – galériával, videóval

A 25. Balástyai falunapokat rendezték a hétvégén, pénteken és szombaton. A változatos program, a nívós fellépők jó szórakozást nyújtottak – együtt mulatott a község. A számos kiállítás – közte a zöldség- és virágfesztivállal – igazi kuriózum volt és köszöntötték az újszülötteket is.

Toplistán a legmenőbb szegedi turkálók, itt vadászhatod le a legjobb cuccokat

Szegeden olyan second hand boltok bújnak meg a belvárosban, ahol sokkal olcsóbban lehet ruhadarabokat találni. Van élet a plázákon túl is, sőt, a legmenőbb szettek gyakran nem a butikokból, hanem a belvárosi turkálókból kerülnek ki!

Egy évszak eltűnhet hazánkból, és már most látszanak a jelei

Kutatók szerint elképzelhető, hogy teljesen eltűnik egy évszak Magyarországon. A tél már most is sokkal rövidebb, mint 40 éve, a tavasz és a nyár ugyanakkor meghosszabbodott.

