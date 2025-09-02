Hat győzelem után átadja a stafétát, Lázár János Czirbus Gáborban látja lehetséges utódját

Lázár János utódlásának kérdése bő egy éve foglalkoztatja a választókerület közvéleményét. Az országgyűlési képviselő tavaly júniusban jelentette be, hogy arra az elhatározásra jutott, 2026-ban nem indul az országgyűlési választások egyéni kerületi megmérettetésében. Az építési és közlekedési miniszteri posztot is betöltő politikus akkori nyilatkozatában azt is elmondta, a hódmezővásárhelyi-makói választókerületnek mindenképpen új parlamenti képviselője lesz 2026-tól, de hogy ki, azt a választópolgárok közönsége fogja eldönteni. A Fidesz és a KDNP is eldönti, hogy kit fog indítani, de vannak esélyesek.

Czirbus Gábor és Lázár János a hódmezővásárhelyi-makói választókerület pártelnöki tisztségének átadásakor. Fotó: Fidesz Hódmezővásárhely Facebook-oldal

Hat megnyert választás után döntött a stafétabot átadásáról

Lázár nemrégiben a Tranzit nevű politikai fesztiválon nyilatkozott az utódlásról, amit a Promenad24 vett észre.

– Czirbus Gábor az utódlásban a legkomolyabban számba vehető ember, aki Makó alpolgármestere, tanárember. Hat választás után, amit megnyertem, át lehet adni és át is kell adni fiataloknak. Én természetesen ott maradok, ugyanúgy ott fogok élni, és igyekszem segíteni a közösséget, amennyire erőmből meg a tehetségemből telik, de azt szeretném, hogyha a parlamentben lenne mellettem még más is abból a szegletéből a világnak – válaszolt a miniszter Déri Stefinek, a Megafon újságírójának.

A hódmezővásárhelyi-makói választókerület fideszes jelöltje lehet

Az, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje várhatóan Czirbus lesz, már tavasszal sejthető volt, hiszen márciusban ő lett Lázár lemondása után a párt választókerületi elnöke, márpedig a pártban ha nem is mindig, de leggyakrabban a választókerületi elnök a jelölt. Elnökké választása után ráadásul nem sokkal Orbán Viktor miniszterelnökénél is látogatást tett. Czirbus egyébként nem csak Makó alpolgármestere, de a makói kistérség önkormányzatait összefogó társulásnak is elnöke.