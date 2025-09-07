Ilyen látvány ritkán adódik: teljes holdfogyatkozás Magyarország felett

Ritka látvány várható vasárnap este, hiszen hosszú idő után ismét teljes holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról.

A teljes holdfogyatkozás idején a vörös árnyalatú telihold különleges látványt nyújt a csillagokkal együtt az éjszakai égbolton. Fotó: Németh András Péter / MW

A jelenség Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország különböző részein néhány perces eltéréssel. A teljes fázisban sötétvörös árnyalatban ragyog majd a telihold, miközben körülötte a csillagok is feltűnnek, különleges látványt nyújtva szabad szemmel és távcsővel is. Az előrejelzés szerint legjobb eséllyel a Dunántúl északi, északkeleti, valamint az ország középső területein maradhat derült az ég. A nyugati és keleti régiókban ugyanakkor felhők és záporok zavarhatják a megfigyelést, de ott is lehetnek körzetek, ahol tisztán látható lesz a teljes holdfogyatkozás – írja a HungaroMet.