szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

16°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jelenség

1 órája

Ilyen látvány ritkán adódik: teljes holdfogyatkozás Magyarország felett

Címkék#jelenség#látvány#égbolt

Vasárnap este különleges égi jelenségben gyönyörködhetünk: több mint két órán át látható lesz Magyarországról a teljes holdfogyatkozás. A vörösen izzó teliholdat a csillagok társaságában figyelhetjük meg, ha az időjárás is engedi.

Delmagyar.hu

Ritka látvány várható vasárnap este, hiszen hosszú idő után ismét teljes holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról. 

holdfogyatkozás
A teljes holdfogyatkozás idején a vörös árnyalatú telihold különleges látványt nyújt a csillagokkal együtt az éjszakai égbolton. Fotó: Németh András Péter / MW

A jelenség Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország különböző részein néhány perces eltéréssel. A teljes fázisban sötétvörös árnyalatban ragyog majd a telihold, miközben körülötte a csillagok is feltűnnek, különleges látványt nyújtva szabad szemmel és távcsővel is. Az előrejelzés szerint legjobb eséllyel a Dunántúl északi, északkeleti, valamint az ország középső területein maradhat derült az ég. A nyugati és keleti régiókban ugyanakkor felhők és záporok zavarhatják a megfigyelést, de ott is lehetnek körzetek, ahol tisztán látható lesz a teljes holdfogyatkozás – írja a HungaroMet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu