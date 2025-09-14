A mosogatórongytól a hőlégballonig: ezekért kattintott ma mindenki

A mai nap is bővelkedett érdekes és színes témákban: a hőlégballonokért idén ugyan utazni kellett, de sokak szerint megérte; közben kiderült, miért buknak meg sorra a tanulóvezetők Szegeden; Maroslelén rábukkantunk az ország egyik legkisebb panelházára; egy vásárhelyi Facebook-vitától forrnak a kedélyek; a Szeged-Csanád GA pedig NB I.-es ellenfelet kapott a kupában.

A hőlégballon Közép-Európa Kupa ezúttal a Szeged környéki kis településeken volt. Fotó: Török János

Idén utazni kellett a hőlégballonokért, de megérte

Bár idén nem Szegeden voltak, a környező településekre is sokakat vonzottak a hőlégballonok. A Közép-Európa Kupa első és utolsó napját ugyan törölni kellett, azonban így is volt két-két felszállás és leszállás, melyeket bárki megnézhetett. Sokan utaztak is ezért más településekről.

Hiába tudnak mindent, mégis sorra buknak meg a tanulóvezetők – ez a rejtélyes ok áll a háttérben

A jogosítvány megszerzése nem csupán technikai tudás kérdése. A vezetéstől való félelem és a vizsgadrukk sok tanulóvezető legnagyobb akadálya Szegeden. Mutatjuk, milyen módszerek vannak.

Maroslelén áll az ország egyik legkisebb panelháza, ebben nem lehet eltévedni

Többségük nagyvárosokban, lakótelepeken található és több szintes, több lakásos. Vannak azonban kivételek is: Maroslelén például rábukkantunk egy egyszintes, 64 négyzetméteres, másfél szobás panelházra. Jelenleg üresen áll, de nem eladó.

Beszólt a mosogató háziasszonyoknak, több százan tették helyre a vásárhelyi férfit

Egy Facebook-poszt komoly vitát indított el egy hódmezővásárhelyi csoportban. A mosogatórongy kapcsán megoszlottak a vélemények: egyesek higiéniai kérdésként tekintenek rá, mások viszont túlzásnak tartják a felvetést.

NB I.-es klubbal játszhat a kupában a Szeged-Csanád GA

Ismét a borsodi csapat lesz az ellenfél a kupában. Kisorsolták a Mol magyar kupa negyedik fordulós párosítását, a Szeged-Csanád GA egy élvonalbeli csapat otthonában léphet pályára.