Hősies cselekedet
2 órája
Három autónyi sérült életét mentették meg a hódmezővásárhelyi honvédek
A Magyar Honvédség katonái mentettek meg több személyt, miután balesetet szenvedtek.
Az eset az elmúlt napokban történt, amikor gyakorlatukat követően Hattyár István ezredes és Nacsa Viktor tizedes elindultak az újmajori táborba. Az út során, Seregélyes térségében észlelték, hogy három civil gépjármű az úton összeütközött – írja Facebook-oldalán a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár.
A balesetet látva a katonák azonnal odasiettek, biztonságba helyezték a sérülteket, majd a mentők és tűzoltók kiérkezéséig irányították a forgalmat és felügyelték a helyszínt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre