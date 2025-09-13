szeptember 13., szombat

Kornél névnap

28°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hősies cselekedet

2 órája

Három autónyi sérült életét mentették meg a hódmezővásárhelyi honvédek

Címkék#Hattyár István#Nacsa Viktor#baleset

A Magyar Honvédség katonái mentettek meg több személyt, miután balesetet szenvedtek.

Munkatársunktól

Az eset az elmúlt napokban történt, amikor gyakorlatukat követően Hattyár István ezredes és Nacsa Viktor tizedes elindultak az újmajori táborba. Az út során, Seregélyes térségében észlelték, hogy három civil gépjármű az úton összeütközött – írja Facebook-oldalán a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár.

Büszkék lehetünk a honvédekre.
A hős honvédek. Fotó: Facebook

A balesetet látva a katonák azonnal odasiettek, biztonságba helyezték a sérülteket, majd a mentők és tűzoltók kiérkezéséig irányították a forgalmat és felügyelték a helyszínt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu