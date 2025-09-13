Három autónyi sebesült életét mentették meg a hódmezővásárhelyi honvédek

Az eset az elmúlt napokban történt, amikor gyakorlatukat követően Hattyár István ezredes és Nacsa Viktor tizedes elindultak az újmajori táborba. Az út során, Seregélyes térségében észlelték, hogy három civil gépjármű az úton összeütközött – írja Facebook-oldalán a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár.

A hős honvédek. Fotó: Facebook

A balesetet látva a katonák azonnal odasiettek, biztonságba helyezték a sérülteket, majd a mentők és tűzoltók kiérkezéséig irányították a forgalmat és felügyelték a helyszínt.