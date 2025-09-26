Sebesültkimentés, váltófutás, lövészet: bedős diákok első nagy kalandja a honvédelmi versenyen

Különleges élményben volt része annak a négy kilencedikes diáknak, akik az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot képviselték pénteken a Csongrád-Csanád vármegyei honvédelmi versenyen.

Bedős diákok első honvédelmi versenye a Szegedi Repülőtéren. Fotó: Bánhidy Zoltán

Első élmény a honvédelmi versenyen

A programot az ejtőernyős bajnokság kísérőrendezvényeként szervezték meg a Szegedi Repülőtéren, és a kadétiskoláit hívták meg. Bedős diákok most először vettek részt ezen a megmérettetésen, miután az idei tanévtől elindult a honvédelmi oktatás az intézményben. Bánhidy Zoltán, az iskola pedagógusa, a diákok kísérője elmondta, az iskolai hagyományokhoz híven a versenyzők házon belüli válogatón kerültek ki: a kilencedikesek közül a legjobb eredményt elérő négy fiatal kapott lehetőséget, hogy összemérje erejét és tudását a többi iskola diákjával.

Izgalmas feladatok a Szegedi Repülőtéren

A honvédelmi nap programjai igazi kihívást jelentettek: volt sebesültkimentés harcszerű körülmények között, ahol a társakat gumikarabéllyal kellett fedezni; mátrixfutás, amely precizitást és gyorsaságot igényelt; valamint egy akadálypálya, ahol kúszni, palánkot mászni, medicinlabdát továbbítani kellett. A versenyzők lőtudásukat is bizonyíthatták: hét lövésből legalább ötöt kellett célba juttatni, különben büntetőfutás várt rájuk. Emellett elsősegély- és újraélesztési feladatok, honvédelmi totó, végül pedig egy látványos váltófutás szerepelt a programban, ahol a gépkarabély szolgált váltóbotként.

Lelkesedésből jelesre vizsgáztak a diákok

A Bedős diákok számára ez volt az első alkalom, hogy ilyen közegben mérhették fel tudásukat. Lelkesedésből jelesre vizsgáztak. – Most a tapasztalatszerzés a legfontosabb. Én azt mondtam nekik, hogy nem a dobogó a cél, hanem hogy amit tudnak, azt adják bele teljes szívvel. Ha ez sikerül, az már győzelem – fogalmazott a csapat felkészítője, Bánhidy Zoltán.