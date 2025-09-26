Álbotrány és figyelemelterelés Szentesen

A szentesi képviselő-testület baloldali többsége csütörtökön megszavazta, hogy a szociális alapon bérbeadott lakások díja 20 százalékkal, míg a költségelven és piaci alapon kiadott lakások bérleti díjai 30-30 százalékkal emelkedjenek. Véletlennek aligha mondható, hogy a város polgármestere szintén csütörtökre szervezett egy szülői értekezletet a nagymúltú Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatos diákjainak a szüleinek, azzal az indokkal, hogy beszéljék meg a kialakult helyzetet.

A Horváth Mihály Gimnázium politikai vita középpontjába került Szentesen. Fotó: Szabó Viktor

Hiába próbáltak segíteni, a Horváth Mihály Gimnázium tanára nem akart dolgozni

Mint ismert, a gimnáziumból távoznia kellett egy drámatanárnak, akinek ugyan a fenntartó számos feladatot, lehetőséget felkínált, nem sikerült az óraszámot a minimum elvártra felduzzasztani. A pedagógus ugyanis nem vállalt el semmilyen lehetőséget. A történet innen az ismert recept szerint megy: az ellenzéki pártok rárepültek a szakmai döntésre és a drámatagozat ellehetetlenítését kiáltották.

A rászorulókat sarcolják

A már említett szentesi bérlakások díjának emelése súlyosan érinti azokat a családokat, akik eleve a legkiszolgáltatottabb helyzetben élnek. Nem véletlenül laknak szociális bérlakásban: jövedelmük és életkörülményeik nem teszik lehetővé a piaci albérlet vagy saját lakás fenntartását. Számukra már néhány ezer forintnyi plusz teher is komoly megélhetési válságot okozhat.

Másra irányítanák a reflektorfényt

A megszorítások közepette a városvezetés mintha másra irányítaná a reflektorfényt. A Horváth Mihály Gimnázium körül országos visszhangot keltő botrányt generáltak. A „szülői értekezletnek” nevezett esemény inkább tűnt politikai színpadnak, mint valódi párbeszédnek. Szabó Zoltán Ferenc maga jelentette ki, hogy tényleg az ideológiák (értsd: politikai felfogások – a szerk.) harca találkozik egy ilyen ügyben. Nem nehéz észrevenni az összefüggést: miközben a város legszegényebb rétegeit érintő megszorítást fogadtak el, a közbeszédet sikerült egy teljesen más, érzelmeket könnyen mozgósító ügy felé terelni.

A kérdés így nemcsak az, hogy mennyire indokolt a bérleti díjak emelése, hanem az is, milyen városvezetői attitűdről árulkodik mindez. Vajon felelős döntés-e, ha egy önkormányzat éppen a legkiszolgáltatottabb polgárai terheit növeli? És vajon milyen üzenetet hordoz, ha a társadalmi feszültségek enyhítése helyett inkább mesterséges politikai botrányokkal igyekszik elterelni a figyelmet a valódi problémákról?