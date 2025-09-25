3 órája
A makói hősi emlékműnél gyűltek össze a második világháború hőseire emlékezve – galériával, videóval
Szerdán délután Makón megemlékeztek a második világháborúban elesettekről. A hősi emlékmű mellvédjére, illetve a katonaszobor talapzatára koszorúk, virágok és mécsesek kerültek.
– A második világháborúban 503 makói katona esett el. Makóiak a háború valamennyi frontján harcoltak, a legtöbben azonban a Don-kanyarnál, vagy orosz hadifogságban hunytak el – emlékeztetett Marjanucz László történész azon a megemlékezésen, amit a város önkormányzata és a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének Makói Csoportja szervezett szerdán délután a helyi hősi emlékműnél.
Az elesettek emlékezete
A Csanád vezér téren ugyancsak elhangzott: a katonai veszteséget súlyosbította, amikor a front a várost 1944 őszét elérte, mert akkor további 218 katona esett el a harcokban. Nagy számban voltak polgári áldozatok is, és nem szabad megfeledkeznünk a haláltáborokba, munkaszolgálatra vitt makóiakról sem – jegyezte meg Marjanucz. A történész arról is beszélt, hogy a második világháborút követően az elesett hősöknek még az emléknapját is megszüntették. A rendszerváltás óta újra kegyelettel gondolhatunk rájuk, az elesettek hősiessége ugyanis – függetlenül a háború kimenetelétől – tiszteletet érdemel.
A második világháború hőseire emlékeztek MakónFotók: Szabó Imre
A hősi emlékmű virágai
A megemlékező beszédet követően Biró István görögkatolikus parókus mondott imát az elesettekért, majd a makói Magán Zeneiskola fúvószenekarának dallamai mellett a résztvevők koszorúkat, virágokat és mécseseket helyeztek a katonaszobor lábához, illetve az emlékmű mellvédjére.
