Meghosszabbították az ingyenes HPV oltás határidejét, még nem késő jelentkezni

Meghosszabbították a határidőt, még lehet jelenkezni az ingyenes oltásra. A HPV elleni vakcinát hetedikesek igényelhetik, aki lemarad, később több mint százezer forintjába kerülhet a méhnyakrákot is okozó kór elleni védelem kialakítása.

Delmagyar.hu

Szeptember 18-ig meghosszabbították az ingyenes HPV elleni védőoltás igénylésének a határidejét az iskolákban. A cél ezzel a döntéssel az, hogy minél kevesebb 7. évfolyamos lány és fiú csússzon le a jelentkezésről. 

Ingyenesen felvehető a HPV oltás.
 Meghosszabbították az ingyenes HPV-oltás igénylési határidejét. Illusztráció: Shutterstock

A HPV a leggyakoribb vírusos eredetű, leginkább szexuális úton terjedő kór. Számos komoly betegséget okozhat: nemi szervi szemölcsöt vagy daganatot. A méhnyakrákot például, mely az emlőrák után a leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés a 15–44 éves korú európai nők körében, 90 százalékban a HPV okozza. De szeméremtesti, végbél- és péniszrák, valamint más ráktípusok kialakulásáért is felelős lehet. A HPV legtöbbször nem okoz panaszt, évek alatt fejti ki káros hatását, így a fertőzött akár a tudtán kívül is továbbadhatja a vírust. Ráadásul nem alakul ki tartós, természetes védettség a fertőzés után, ezért újra és újra elkaphatjuk.

A HPV oltás hetedikes korban a leghatékonyabb

A HPV elleni védőoltás a leggyakoribb HPV-típusok által okozott megbetegedések ellen véd – többek között a méhnyakrák ellen is. Azért szerepel ebben a korban az oltási tervben, mert a nemzetközi tapasztalatok alapján 12-13 éves korban a legerősebb a szervezet immunválasza a védőoltásra, illetve ebben az életkorban legtöbben még nem fertőződtek HPV-vel, mert nem kezdték meg a szexuális életet. Hazánkban a lányok 2014 óta kaphatják meg ingyenesen a két dózisú oltást. A fiúk – akik szintén számos daganattípust elkaphatnak fertőzöttként, vagy párjuknak azt továbbadhatják – 2020 óta. Statisztikai adatok szerint a lányok 80-82 százaléka, a fiúk  70 százaléka igényli évről évre a vakcinát. Hogy mennyire hatékony megelőzési módszer, jól mutatja, hogy Skóciában 10 év alatt az oltottak között 89 százalékkal csökkent a legsúlyosabb rákmegelőző állapotok előfordulása.

Aki lecsúszik a határidőről, több mint százezer forintba fog kerülni a védettsége

Az oltás igényléséről szóló nyilatkozatot az eredeti időponthoz képest egy héttel tovább, szeptember 18-ig lehet leadni az iskolákban. A határidő után kizárólag fizetős oltásra lehet jelentkezni, amely recepttel vásárolható meg a gyógyszertárakban. A HPV-oltás ára adagonként 42-45 ezer forint is lehet, ráadásul 15 éves kortól már nem kettő, hanem három oltás szükséges a megfelelő védelem kialakításához. 

 

 

