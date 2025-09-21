Balástya életét 95 millió forintos támogatás változtatja meg

A balástyai önkormányzat az Európai Szociális Alap Plusz és a hazai központi költségvetés keretében 95 millió forint százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert az Átfogó helyi humán fejlesztések Balástyán című projektre, amelynek célja a szociális, egészség- és közösségfejlesztési, humán célú programok megvalósulása a községben.



A humán fejlesztések fontos szerepet játszanak Balástya életében. Fotó: DM

A pályázat célja

A pályázat egyik célja a szociális alapszolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás. A projekt keretében szakmai továbbképzéseken vehetnek részt a szociális területen dolgozók, érzékenyítő, készségfejlesztő programokat szervezhetnek a lakosságnak, illetve szolgáltatásokat indíthatnak a demenciával élők és hozzátartozóik támogatására.

Humán fejlesztések

A nyertes pályázat lehetővé teszi még a sajátos nevelési igényű, pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek helyben történő fejlesztésének és tanításának a támogatását, valamint közösségi programok szervezhetők hátrányos helyzetű csoportoknak. Lényeges segítséget jelent majd, hogy további egészségfejlesztési és egészségügyi prevenciós programok megvalósítását is preferálja a pályázat. Népszerűsíthetik a különböző szűrővizsgálatokat, és számos ilyen helyben is megszervezhető lesz.

Életmód

Életmódváltó és közösségi egészségnevelési programok, a gyógytornászi szolgáltatás fejlesztése, és óvodai mozgásfejlesztés is megvalósulható. Része még a pályázatnak a kerékpáros életmód propagálása, rendezvények és kampányok megvalósítása. A támogatással a célokhoz kötődő eszközbeszerzésre is nyílik lehetőség. A projekt idén szeptember elsején startolt, míg a befejezés dátuma 2028. szeptember 30.