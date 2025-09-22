Idén ősszel startolnak Kistelek innovatív közösség- és egészségfejlesztő projektjei

A Helyi humán fejlesztések Kisteleken című pályázatra az önkormányzat 300 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert egészségprevenció- és kulturális közösségfejlesztés témakörben, ilyen programok indulnak a városban.

A humán fejlesztések fontos szerepet játszanak Kistelek életében. Illusztráció: Shutterstock

Humán fejlesztések

A projektben a következő programokat valósítják majd meg. Az ifjúságot célzó tevékenységek között szerepel majd a fiatalok vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése, tematikus ifjúsági közösségfejlesztő események és programsorozatok.

Fontos szerepet játszik a helyi kulturális közösségfejlesztés kezdeményezése és megvalósítása. Az egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése is nagyon fontos helyet foglal el a pályázatban, ezek közé sorolhatók a szűrővizsgálatok, az életmódváltó és közösségi egészségnevelési programok, valamint a közösség és egészségfejlesztést célzó sportos események rendezése. Végül meg kell említeni a digitális kompetenciafejlesztő programokat és tréningeket.

Határidő

A felsorolt programokhoz kapcsolódva eszközbeszerzés is lesz, ami elősegíti azok sikeres lebonyolítását. A fejlesztés eredményeként a projektben a Kistelek közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű csoportok és lakosság részesül a megvalósítandó programokban, melyek a tervek szerint előreláthatólag idén ősszel startolnak és két évig tartanak, vagyis 2027. augusztus 31-én zárulnak.