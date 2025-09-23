Baleset
28 perce
Motoros és autós ütközött a szegedi rakparton
Motoros szenvedett balesetet a Huszár Mátyás rakparton kedden.
Egy személyautó és egy motoros ütközött össze Szegeden kedd délután.
A baleset a Huszár Mátyás rakparton történt negyed 3 körül – tette közzé a Webrádió. A rakpart érintett szakaszán félpályás útlezárás volt érvényben.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Indulhat a licit
2 órája
Szeged legbizarrabb ingatlanügye: csak együtt vásárolható meg az árvaház és egyetemi épület
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre