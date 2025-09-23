Motoros és autós ütközött a szegedi rakparton

Egy személyautó és egy motoros ütközött össze Szegeden kedd délután.

Motoros és autós ütközött a Huszár Mátyás rakparton. IllusztrációHuszár Mét: Karnok Csaba

A baleset a Huszár Mátyás rakparton történt negyed 3 körül – tette közzé a Webrádió. A rakpart érintett szakaszán félpályás útlezárás volt érvényben.