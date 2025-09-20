A pusztulás szélén a 205 éves vásárhelyi huszárlaktanya, az enyészet fenyegeti a műemléket – videóval, galériával

Hajdan szebb napokat látott a volt huszárlaktanya, ami, ha nem újítják fel, lassan az enyészeté lesz. De még így is gyönyörű. A klasszicista stílusban épült műemléknek számos funkciója volt az elmúlt 205 évben, most részben üresen áll, raktárként funkcionál, és akad néhány bérlője is.

Kívül-belül elszomorító képet mutat a 205 éves huszárlaktanya. Fotó: Kovács Erika

Az egykori huszárlaktanya téglajárdája már ki sem látszik a gazból

Az épületet a Serháztér utca felől szalaggal határolták el a járókelőktől, akik eddig is inkább az úttestet választották, mint a járdát. Úgy tudni, Hódmezővásárhelyen ma már csak két, hosszabb szakaszú téglajárda található, az egyik éppen a volt huszárlaktanya mellett, ami azonban már ki sem látszik a gazból.

A Simonyi utca felől lehet bemenni az udvarba. Mondhatnánk, a szárazság ellenére is burjánzik a növényzet, de annak nagy része csupán gaz, elvadult bokor, azonban van például két gránátalma fa is, amik roskadoznak a már beérett gyümölcsöktől. Néhol akkora a gaz, hogy még az ajtókat sem nagyon lehet megközelíteni. Mondjuk, nincs is miért, mert az épület nagy része üres.

Művésztelep is volt neves festőkkel, szobrászokkal

A Serháztér felőli oldalon, a főépületen emléktáblák utalnak a műemlék múltjára. Az épületet klasszicista stílusban építették 1820-ban, serfőzdének, méntelepnek és huszárlaktanyaként is használták. A Simonyi utca felől nézve, a szemben lévő egyszintes épület altiszti szolgálati- és lakóépület volt, az előtte lévő placc a sorakozótér, a jobb kéz felől lévő épület pedig lóistálló.

Egy másik márványtábla tanúsága szerint 1903 és 1920 között itt működött Hódmezővásárhely első művésztelepe. A főépületben alkotott Tornyai János festőművész, akit nem kell bemutatni az olvasóknak, valamint Pásztor János és Rubletzky Géza szobrászművészek. Előbbi művész készítette a Kossuth téren lévő I. világháborús emlékművet, a lovasszobrot, valamint a tér Fekete Sas felőli részén lévő Korsós lányt is. Rubletzky Gézának pedig többek között a Pávás ház díszítő motívumait köszönheti Vásárhely. De a Serháztéri volt méntelepen alkotott Rudnay Gyula festőművész is.