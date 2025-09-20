2 órája
A pusztulás szélén a 205 éves vásárhelyi huszárlaktanya, az enyészet fenyegeti a műemléket – videóval, galériával
Hódmezővásárhely egyik legrégebbi épülete, a Serháztéri Méntelep, a volt huszárlaktanya 205 évvel ezelőtt készült. A patinás épület az önkormányzat tulajdona. Nincs túl jó állapotban, és a július 7-i hatalmas vihar csak rontott a helyzeten, megtépázta a tetőszerkezetét. Az egykori huszárlaktanya környezete borzalmasan elhanyagolt.
Hajdan szebb napokat látott a volt huszárlaktanya, ami, ha nem újítják fel, lassan az enyészeté lesz. De még így is gyönyörű. A klasszicista stílusban épült műemléknek számos funkciója volt az elmúlt 205 évben, most részben üresen áll, raktárként funkcionál, és akad néhány bérlője is.
Az egykori huszárlaktanya téglajárdája már ki sem látszik a gazból
Az épületet a Serháztér utca felől szalaggal határolták el a járókelőktől, akik eddig is inkább az úttestet választották, mint a járdát. Úgy tudni, Hódmezővásárhelyen ma már csak két, hosszabb szakaszú téglajárda található, az egyik éppen a volt huszárlaktanya mellett, ami azonban már ki sem látszik a gazból.
A Simonyi utca felől lehet bemenni az udvarba. Mondhatnánk, a szárazság ellenére is burjánzik a növényzet, de annak nagy része csupán gaz, elvadult bokor, azonban van például két gránátalma fa is, amik roskadoznak a már beérett gyümölcsöktől. Néhol akkora a gaz, hogy még az ajtókat sem nagyon lehet megközelíteni. Mondjuk, nincs is miért, mert az épület nagy része üres.
Művésztelep is volt neves festőkkel, szobrászokkal
A Serháztér felőli oldalon, a főépületen emléktáblák utalnak a műemlék múltjára. Az épületet klasszicista stílusban építették 1820-ban, serfőzdének, méntelepnek és huszárlaktanyaként is használták. A Simonyi utca felől nézve, a szemben lévő egyszintes épület altiszti szolgálati- és lakóépület volt, az előtte lévő placc a sorakozótér, a jobb kéz felől lévő épület pedig lóistálló.
Egy másik márványtábla tanúsága szerint 1903 és 1920 között itt működött Hódmezővásárhely első művésztelepe. A főépületben alkotott Tornyai János festőművész, akit nem kell bemutatni az olvasóknak, valamint Pásztor János és Rubletzky Géza szobrászművészek. Előbbi művész készítette a Kossuth téren lévő I. világháborús emlékművet, a lovasszobrot, valamint a tér Fekete Sas felőli részén lévő Korsós lányt is. Rubletzky Gézának pedig többek között a Pávás ház díszítő motívumait köszönheti Vásárhely. De a Serháztéri volt méntelepen alkotott Rudnay Gyula festőművész is.
Hódmezővásárhelyi 205 éves huszárlaktanyaFotók: Kovács Erika
A táblákat felújították, az épület maradt olyan, amilyen volt
Található a falon egy harmadik emléktábla is, amely arra emlékezteti a hódmezővásárhelyieket, hogy ebben az épületben létesítette Hódmezővásárhely első gépipari üzemet Kalmár Zsigmond rostagyáros, a róla elnevezett szelelőrosta feltalálója, aki 60 ezer rostát gyártott ott 1904 és 1936 között. Az emléktáblákat két évvel ezelőtt a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány újította fel. Egy arra járó megjegyezte, nagyon szépek a táblák, kár, hogy néhány év, vagy évtized múlva, ha nem történik semmi az épülettel, akkor már csak a táblák maradnak meg, az épület elpusztul. Az épületegyüttes hajdan egy ideig az Állami Tangazdaság központja volt, majd a Hód-Mezőgazda központja és tulajdona. Láttunk azokból az időkből fotókat, a park akkor gondozott volt és virágos. A vásárhelyi önkormányzat 2018-ban vásárolta meg.
Benézhettünk az épületbe
A volt méntelep főépülete szomorú képet mutat. A vakolat omladozik, az ablakok egy része nyitva, ablaktáblák hiányoznak. A július 7-i viharban megsérült a tetőszerkezet, valószínűleg egy kémény is leomlott, mert több tégla is lecsúszott az ereszig, és azt is látni, hogy a vihar lyukakat is ütött a cserepeken. Úgy tudjuk, a javítási munkálatokra már kiírták a pályázatot.
A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. (HMSZ Zrt.) jóvoltából, kísérttel, belülről is megnézhettük a főépület egy részét. Ami pozitív, hogy az épületnek nincs dohos szaga. Az egykori Hód-Mezőgazdás irodákban még ott vannak a bútorok. Láttunk vendégszobát ágyakkal, még a paplan is megvan. Abból a helyiségből nyílt az irattár, hogy az tényleg az volt, arra a polcok utalnak.
A falrajzokat csak a takarófólia védi
Az emeleten egy irodát alá kellett dúcolni, hogy ne szakadjon le a mennyezet. Itt látható két, lovakat ábrázoló, ceruza falrajz is, amiket egy-egy szobafestéskor használatos nylon takarófóliával „védenek”. Annyi bizonyos, a képek nem Tornyai János alkotásai, bár a városban erről legendák keringenek.
Többek véleménye, hogy ebből a műemlékből akár saját kis „kastélyt” is varázsolhatna magának a város.
