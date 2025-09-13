Fűtés klímával? Szakértő árulta el, mikor éri meg igazán

A nyári hőség lassan már a múlté, a legmelegebb napokat végre magunk mögött tudhatjuk, és ezzel együtt lassan elnyerik igazi funkciójukat a hűtő-fűtő klímák is.

A hűtő-fűtő klímák jövedelmező megoldást nyújthatnak a hidegebb évszakokra. Fotó: Shutterstock

Ezért előnyösek a hűtő-fűtő klímák

A naptár szerint vészesen közeledik a fűtési szezon. Szeptember közepén a legtöbb háztartásban már nem a hűtés a fő szempont, hanem az, hogyan az otthon melegen tartását hogyan oldják meg a hideg és hosszú hónapokban. Az utóbbi időben egyre népszerűbbek azok a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések, amelyek egész évben egyfajta komfortot tudnak nyújtani és a rezsiszámlát is lecsökkenthetik.

A hűtő-fűtő klímák egyik legnagyobb előnye, hogy fűtés üzemmódban is rendkívül energiahatékonyak.

Tornyi Koppány a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosa szerint a kezdeti beruházás költsége ugyan magasabb, de akár már két szezon alatt is megtérülhet az árkülönbözet egy gázhoz vagy más fűtési módhoz képest. Ezzel szemben a mobilklíma csak a nyári hónapokban jelenthet gyors megoldást, de ezek a készülékek rendkívül zajosak, energiafalók és nem alkalmasak fűtésre.

A megfelelő készülék kiválasztása

A fűtésre is optimalizált klíma vásárlásánál nem az ár jelenti az egyetlen tényezőt. Fontos, hogy a készülék teljesítménye illeszkedjen az adott helyiséghez. Egy 25-40 négyzetméteres szoba esetén általában egy 3,5 Kilowatt-os teljesítményű berendezés szükséges. A teljesítményt a lakóterület nagyságával kell növelni, azaz minél kisebb a helyiség, annál alacsonyabb teljesítmény is elegendő. A tájolás, az épületek benapozása, a hőszigetelés és a nyílászárók állapota is befolyásolhatja a választást.

– A szakszerű méretezés és telepítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a klíma hosszú távon gazdaságosan működjön. Egyetlen beltéri egység egy helyiségre nyújt teljes komfortot, a szomszédos szobákban már részleges a hatása – nyilatkozta lapunknak Tornyi Koppány.

A klímatelepítés Szegeden sem gyerekjáték

Sokan úgy gondolják, hogy klímát szerelni gyerekjáték. Magát a berendezést valóban nem nehéz felszerelni – de nem mindegy, hogyan. – Sokan azt hiszik, hogy aki falat tud fúrni, az klímát is tud szerelni – mondja Tornyi Koppány – Pedig ez nagyon kockázatos.