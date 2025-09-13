szeptember 13., szombat

Jön a hideg

46 perce

Fűtés klímával? Szakértő árulta el, mikor éri meg igazán

Címkék#klíma#Szeged#fűtés

A nyár forrósága már enyhül, a fűtési szezon viszont vészesen közeleg. Egyre többen keresnek hosszú távú megoldást, amely nemcsak a téli hidegben biztosít meleget, hanem nyáron is komfortot ad. A korszerű hűtő-fűtő klímák egyszerre kínálnak energiatakarékosságot, rezsicsökkentést és egész éves kényelmet, de csak akkor, ha szakszerűen választják ki és telepítik őket.

Munkatársunktól

A nyári hőség lassan már a múlté, a legmelegebb napokat végre magunk mögött tudhatjuk, és ezzel együtt lassan elnyerik igazi funkciójukat a hűtő-fűtő klímák is.

hűtő-fűtő klímák
A hűtő-fűtő klímák jövedelmező megoldást nyújthatnak a hidegebb évszakokra. Fotó: Shutterstock

Ezért előnyösek a hűtő-fűtő klímák

A naptár szerint vészesen közeledik a fűtési szezon. Szeptember közepén a legtöbb háztartásban már nem a hűtés a fő szempont, hanem az, hogyan az otthon melegen tartását hogyan oldják meg a hideg és hosszú hónapokban. Az utóbbi időben egyre népszerűbbek azok a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések, amelyek egész évben egyfajta komfortot tudnak nyújtani és a rezsiszámlát is lecsökkenthetik. 

A hűtő-fűtő klímák egyik legnagyobb előnye, hogy fűtés üzemmódban is rendkívül energiahatékonyak

Tornyi Koppány a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosa szerint a kezdeti beruházás költsége ugyan magasabb, de akár már két szezon alatt is megtérülhet az árkülönbözet egy gázhoz vagy más fűtési módhoz képest. Ezzel szemben a mobilklíma csak a nyári hónapokban jelenthet gyors megoldást, de ezek a készülékek rendkívül zajosak, energiafalók és nem alkalmasak fűtésre. 

A megfelelő készülék kiválasztása

A fűtésre is optimalizált klíma vásárlásánál nem az ár jelenti az egyetlen tényezőt. Fontos, hogy a készülék teljesítménye illeszkedjen az adott helyiséghez. Egy 25-40 négyzetméteres szoba esetén általában egy 3,5 Kilowatt-os teljesítményű berendezés szükséges. A teljesítményt a lakóterület nagyságával kell növelni, azaz minél kisebb a helyiség, annál alacsonyabb teljesítmény is elegendő. A tájolás, az épületek benapozása, a hőszigetelés és a nyílászárók állapota is befolyásolhatja a választást. 

– A szakszerű méretezés és telepítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a klíma hosszú távon gazdaságosan működjön. Egyetlen beltéri egység egy helyiségre nyújt teljes komfortot, a szomszédos szobákban már részleges a hatása – nyilatkozta lapunknak Tornyi Koppány.

A klímatelepítés Szegeden sem gyerekjáték

Sokan úgy gondolják, hogy klímát szerelni gyerekjáték. Magát a berendezést valóban nem nehéz felszerelni – de nem mindegy, hogyan. – Sokan azt hiszik, hogy aki falat tud fúrni, az klímát is tud szerelni – mondja Tornyi Koppány – Pedig ez nagyon kockázatos.

– Hirtelen ötletből keresnek szerelőt, bárkit, aki gyorsan és olcsón dolgozik. Felbukkan a sok „alkalmi” szerelő - véli a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosa.

Egy szakszerűtlenül felszerelt klíma nemcsak rossz helyre csöpöghet és zúghat, hanem előfordulhat az is, hogy a beltéri egységhez később nem lehet hozzáférni, így javítani sem lehet. Szegedi társasházban különösen bosszantó lehet, ha a klímaberendezés kültéri egysége rosszul van rögzítve, vagy hiányzik róla a rezgéscsillapítás – ilyenkor az egész fal rezonálhat, ami valljuk be, éjszaka egyáltalán nem kellemes.

– Az olcsóbb, márka nélküli készülékek hangosabbak, gyengébb anyagból készülnek, és idővel zörgővé válhatnak. Az alacsony ár gyakran alacsony minőséggel jár – figyelmeztet a szakember.

A meleg otthonért most érdemes tenni

Bár a szeptemberi nappalok még hozhatnak nyárias meleget, a reggelek és az éjszakák már hűvösebbek, így az átmeneti időszakban is hasznos lehet majd a klíma fűtési funkciója. Szeptember közepén már nem a rövid távú megoldásokról, hanem a hosszú távú komfort és a rezsicsökkentés lehetőségéről érdemes elgondolkodni. A korszerű hűtő-fűtő klímák ebben nyújthatnak valódi alternatívát.

 

