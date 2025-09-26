48 perce
A makói idősotthonra 115-en várnak – intim szoba is van – galériával
Hosszú a várólista, de teljes körű az ellátás, a szabadidő hasznos eltöltéséről szakemberek gondoskodnak, még házas és intim szoba is van – derült ki pénteken. Nyílt napot tartott a makói idősotthon, hogy a hozzátartozók lássák, milyen itt az élet.
– Otthonra találtam itt. Olyan szeretetet kapok, amit elmondani sem tudok – mondta a makói idősotthon 86 esztendős lakója, Tézsla Antalné. Hozzátette, ha találkozik valamelyik nővérkével, mindig kedvesen érdeklődnek róla, hogy van, még egy mosolyt és egy simogatást is kap. Vera néni 2022 novemberében került ide, miután egyedül maradt – a férje és a lánya is meghalt. Elárulta, szeret az udvaron sétálgatni, amikor pedig valamilyen rendezvény van, mindig ő az, aki versmondásra vállalkozik.
Még intim szoba is van az időseknek
A Batthyány utcai, hivatalos nevén Marosmenti Idősek Otthonában pénteken nyílt napot tartottak azért, hogy a hozzátartozók lássák, milyen itt az ellátás – még szórakoztató programokat, például kutyás bemutatót is rendeztek. Egyébként 1874 óta létezik. Akkoriban szegényház volt, 1954-ben minősítette át az akkori városvezetés szociális otthonná, idősotthonként pedig a nyolcvanas évek óta működik. Három részlege van. A tetőtéri, 2-3 ágyas, fürdőszobával, étkezővel is ellátott szobákban 50, lényegében önellátásra képes idős él, a főépületben 65 gondozásra szoruló, ágyban fekvő ember 4 ágyas szobákban, és van külön férfi részleg is. Érdekesség, hogy van házaspár-szoba és intim szoba ugyancsak. Jogszabály írja elő, hogy ez utóbbi legyen, de úgy hallottuk, tényleg van érdeklődés iránta.
A makói idősotthon és lakóiFotók: Szabó Imre
Az idősotthon várólistája hosszú
Joóné Szilveszter Zsanett vezető ápolótól megtudtuk, az intézményekben teljes körű szakellátást, napi ötszöri étkezést biztosítanak – akinek kell, annak megoldják a diétás étrendet. Összesen 51-en dolgoznak az otthonban, közülük 32-en nyújtanak szakellátást, 19-en az egyéb feladatokat látják el. Vannak terápiás és szociális segítő munkatársak is, ráadásul programok szervezésével gondoskodnak a szabadidő hasznos eltöltéséről. A vallásgyakorlásra szintén van lehetősége mindenkinek.
– A makói idősotthonba is kérelem alapján kerülhetnek be azok az idősek, akiknek napi több mint négy órás gondozásra van szükségük – mondta az integrált intézmény vezetője, Botlik Anita. A férőhelyek száma 115 fő, a várólista viszont hosszú: jelenleg ugyanennyien, 115-en várnak elhelyezésre. Emiatt – hallottunk – a bekerülésig hónapok, olykor több mint fél év is eltelik.
