Nem vettek fel egyetemre? Ösztöndíjjal készülhetsz fel a jövő évi felvételire

Van tovább akkor is, ha nem került be egy fiatal az egyetemre: újra lehet jelentkezni a Corvinus Egyetem intenzív tehetségtámogató programjába, az Illyés Gyula Programba. A kezdeményezés fő célja, hogy a diákok egy teljes tanéven át csak a tudásuk bővítésére koncentrálhassanak.

Illyés Gyula Program egyetemistáknak. Fotó: Shutterstock

A résztvevőknek tíz hónapon át tartó személyre szabott oktatást nyújtanak heti 30 órában, ahol nemzetközi program keretében tanulhatnak matematikát és angolt. Emellett havi nettó 150 ezer forint támogatást, kollégiumi ellátást, meleg étkezést, laptopot, telefon- és internet-előfizetést, mentorálást, közlekedési bérletet adnak és hazautazási költséget térítenek. Ha később a Corvinusra jelentkeznek, a felvételi pontszámaikhoz adható intézményi pontok maximumát, a plusz 100 pontot is megkapják.

Az Illyés Gyula Program feltételei

Az jelentkezhet a programba, aki nem múlt el 26 éves, leérettségizett, közepesen (B1 szinten) tud angolul, magyar állampolgár és egyik szülője, nevelőszülője sem diplomás. Előnyt jelent, de nem feltétel az, hogy továbbtanulási céllal a Corvinusra jelentkezzen. Azok jelentkezését is várják, akik nem jutottak be még egyetemre, és azokét is, akiket nem oda vettek fel, ahova igazán szeretnének menni és készek váltani.

A jelentkezés menete

A pályázáshoz csupán egy motivációs levelet kell írni, valamint egy ajánlólevélre van szükség egy tanártól vagy egy civil szervezet képviselőjétől. A pályázatokat egy egyszerű űrlapon, online lehet beadni a Corvinus honlapján, a határidő augusztus 19. A jelentkezés után személyes beszélgetésre is várják a pályázókat, az egyetem az utazási költségeket megtéríti. A pályázás eredményéről ezután e-mailben értesítik a fiatalokat. A képzési program 2025. szeptember elején indul. További információ az egyetem honlapján, illetve az [email protected] e-mail-címen érhető el.