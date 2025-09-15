1 órája
Szakértő szerint így tudják becsapni a gyanútlan vevőket ingatlanvásárlás során
Az Otthon Start program új lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, sokan most vágnak bele életük egyik legnagyobb befektetésébe. Az ingatlanvásárlás azonban milliók sorsát befolyásoló döntés, ezért különösen fontos a körültekintés. Mátrai Róbert szegedi ingatlanközvetítő szerint számos apró jel figyelmeztethet arra, ha valami nincs rendben az adásvétellel.
Tömegek vásárolnak most ingatlant Az Otthon Start program lényegesen felpörgette az ingatlanpiacot. Az ingatlanvásárlás az egyik legnagyobb döntés, amit az ember élete során meghozhat. Több millió forint forog kockán, és talán éppen ezért különösen fontos a körültekintés, hiszen számos apró jel utalhat arra, hogy valami nincs teljesen rendben, és az átverés a cél.
Az ingatlanvásárlás intő jelei
Gyanút kelthet, ha az eladó vagy az ingatlanos sietteti a döntést, nem hagy időt a körbejárásra, vagy irreálisan alacsony árat kínál. Mátrai Róbert a szegedi Ingatlancafé iroda közvetítője hangsúlyozta, előfordulhat, hogy a tulajdonos valóban gyorsan szeretne megválni ingatlanától, de legtöbbször inkább a kapkodó, megalapozatlan döntés kikényszerítése a vevőtől áll a háttérben.
Hasonlóan intő jel lehet, ha a dokumentumok hiányosak vagy elavultak. Bár ügyvéd közreműködése nélkül ma már nemigen köttetik meg az adásvétel, mégis érdemes ellenőrizni az eredeti tulajdoni lapot és minden hivatalos dokumentumot. Különös körültekintést követel, ha a haszonélvező is szerepel a tulajdoni lapon.
Idős vagy beteg személy esetén mindig ügyelni kell arra, hogy a szerződés aláírása hiteles körülmények között, személyes jelenléttel történjen, az ügyvéd ellenőrzésével. Meghatalmazás esetén különösen körültekintőnek kell lenni, mert az csak közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett formában, külföldön pedig konzulátusi hitelesítéssel fogadható el, két tanú aláírása önmagában nem elegendő – emelte ki Mátrai Róbert.
Sok mindenen áll vagy bukik
A fizetési feltételek körül is felmerülhetnek gyanús jelek. Figyelmeztetés lehet, ha az eladó ragaszkodik ahhoz, hogy a teljes vételár készpénzben történjen, vagy ha a pénzt nem közvetlenül a tulajdonos számlájára kellene utalni, ezek már önmagukban is komoly intő jelek lehetnek.
Szintén gyanút kelthet, ha nem engedélyezik az ügyvédi letét alkalmazását, amely a vevő egyik legfontosabb biztonsági garanciáját jelenti.
Az eladó vagy az ingatlanos viselkedése is árulkodó lehet.
– Ha kerülik a vevő kérdéseit, nehezen elérhetők, vagy kifogásokkal jönnek arra vonatkozóan, hogy miért nem lehet megnézni az ingatlan összes helyiségét, az óvatosságra int. Az is előfordul, hogy ellentmondásos történeteket mondanak az ingatlan múltjáról, ami szintén zavaró – nyilatkozta lapunknak Mátrai Róbert. – Nem ritka az sem, hogy a közvetítő, tisztelet a kivételnek, nincs tisztában az ingatlan jogi és műszaki hátterével, a szükséges engedélyekkel vagy a használatbavételi dokumentumokkal. Ezek hiánya esetén, hosszú távú gondokkal találkozhatunk.
Az ingatlan állapota kapcsán is érdemes figyelmesnek lenni. Egy apró repedést a laikus egy legyintéssel elintéz, a szakember viszont azonnal látja, hogy egy komolyabb szerkezeti probléma állhat fenn. Ezért kiemelten fontos, hogy a vevő egy általa megbízott szakemberrel mérje fel az ingatlant, akár azzal, aki a felújítást végezné majd.
Mátrai Róbert szerint a tudatosság és az elővigyázatosság a legfontosabb. Ahogy ő fogalmazott:
– Egy ingatlanvásárlás egyszeri de annál nagyobb lépés, nem szabad elhamarkodni. Jobb egy gyanús helyzetből visszalépni, mint később éveken át szenvedni.
