1 órája
Ingyenes jogosítvány középiskolásoknak: Szegeden is indul az ingyenes jogsi-program
Szeptembertől új lehetőség nyílik a középiskolások előtt. Az ingyenes KRESZ a középiskolásoknak nemcsak a szabályok elsajátítását kínálja, hanem a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét is, miközben a diákok és szüleik egyaránt anyagi könnyebbséget élvezhetnek. Szegeden már megkezdődtek az első órák az ingyenes jogosítvány program keretein belül, és hamarosan kiderül, ki állja meg a helyét a volán mögött.
Szeptember elsejétől nemcsak a végzősök élhetnek az ingyenes KRESZ vizsga lehetőségével. Mostantól minden olyan diák jogosult rá, aki már betöltötte a 16 és fél évet és középiskolai tanulmányait folytatja. A magyar kormány még tavaly indította el az ingyenes jogosítvány programot. A KRESZ- és az egészségügyi tanfolyamokra a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi pilot-programként. A kísérleti (pilot) programot a honvédség szolnoki állományában lévő gépjármű szakoktatók végzik, az eddigi hírek szerint 20-23 oktatóval és körülbelül 30 Suzuki Vitarával. Az ingyenes részbe 29+1 gyakorlati óra tartozik bele, a plusz egy óra már a vizsgát jelenti. Már Szegeden is zajlik a KRESZ ingyenes jogsi középiskolásoknak.
Ingyenes jogosítvány program középiskolásoknak
A program lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy már középiskolásként elsajátítsák az alapvető közlekedési szabályokat és felkészüljenek a forgalmi vizsgára. Egy általunk megkérdezett szegedi középiskolás szerint, aki éppen ekkor kezdte meg első vezetési óráját, a lehetőség nemcsak a diákoknak előnyös, de anyagi szempontból könnyebbséget jelent a szülők számára is. Szabó Fanni végzős középiskolás lapunknak elmondta, hogy csak a KRESZ tananyag volt a segítségére, de szerencsére gyorsan megértette az alapokat. Az első óra elnyerte tetszését, jó érzéssel várja a következő megmérettetéseket.
Ingyenes jogosítvány csomag részei jelenleg:
- online KRESZ tanfolyam és KRESZ vizsga,
- online elsősegély tanfolyam és vizsga,
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat,
- elsősegély demonstrációs alkalom, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart.
NEM részei az ingyenes jogosítvány csomagnak jelenleg:
- gyakorlati képzés (30 óra kötelező, óránként 8.500-12.000 forint),
- forgalmi vizsga (11.000 forint).
A jogosítvány árának számításakor vannak olyan tételek, amelyek országosan egységesek és fixek, mint például a KRESZ vizsga ára. Ezen felül számolnunk kell a változó díjazásokkal is, mint például a gyakorlati óradíj, amely B kategória esetén kb. 8.500 Ft és 13.000 Ft közt változik 2025-ben. Ezen gyakorlati órákból minden tanuló számára 30 óra kötelező, azonban gyakran plusz órákra van szükség, hogy meglegyen a levezetett minimum 580 km, vagy a sikeres forgalmi vizsgához elegendő tudás és vezetési rutin.
Szeged egyik legígéretesebb egyéni sportolója felnőtt ranglistapontokra hajt
Hatalmas összeg gyűlt már össze a Gyermekklinika fejlesztésére, bárki támogatóvá válhat
Szegedi hírek
- Így laknak a szegedi egyetemisták havi tízezerből – megnéztük, mit kapnak érte – galériával, videóval
- Meghekkelték az időt: a szegedi fizikusok olyasmit tettek, amiről eddig csak sci-fikben lehetett hallani
- Mit rejtenek a biciklikocsik? Furcsa szállítmány bukkant fel Szegeden – galériával, videóval
- Amit az űrbe lőttünk, most a fejünkre hullhat vissza, egy szabad szemmel látható fenyegetés
- Váratlan fordulat a Reök-kripta ügyében: maroknyi, de elszánt csapat szállt szembe Botka László közönyével