Ingyenes jogosítvány középiskolásoknak: Szegeden is indul az ingyenes jogsi-program

Szeptember elsejétől nemcsak a végzősök élhetnek az ingyenes KRESZ vizsga lehetőségével. Mostantól minden olyan diák jogosult rá, aki már betöltötte a 16 és fél évet és középiskolai tanulmányait folytatja. A magyar kormány még tavaly indította el az ingyenes jogosítvány programot. A KRESZ- és az egészségügyi tanfolyamokra a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi pilot-programként. A kísérleti (pilot) programot a honvédség szolnoki állományában lévő gépjármű szakoktatók végzik, az eddigi hírek szerint 20-23 oktatóval és körülbelül 30 Suzuki Vitarával. Az ingyenes részbe 29+1 gyakorlati óra tartozik bele, a plusz egy óra már a vizsgát jelenti. Már Szegeden is zajlik a KRESZ ingyenes jogsi középiskolásoknak.

A KRESZ ingyenes jogosítvány középiskolásoknak program már Szegeden is zajlik. Illusztráció: Shutterstock

Ingyenes jogosítvány program középiskolásoknak

A program lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy már középiskolásként elsajátítsák az alapvető közlekedési szabályokat és felkészüljenek a forgalmi vizsgára. Egy általunk megkérdezett szegedi középiskolás szerint, aki éppen ekkor kezdte meg első vezetési óráját, a lehetőség nemcsak a diákoknak előnyös, de anyagi szempontból könnyebbséget jelent a szülők számára is. Szabó Fanni végzős középiskolás lapunknak elmondta, hogy csak a KRESZ tananyag volt a segítségére, de szerencsére gyorsan megértette az alapokat. Az első óra elnyerte tetszését, jó érzéssel várja a következő megmérettetéseket.

Ingyenes jogosítvány csomag részei jelenleg:

online KRESZ tanfolyam és KRESZ vizsga,

online elsősegély tanfolyam és vizsga,

egészségügyi alkalmassági vizsgálat,

elsősegély demonstrációs alkalom, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart.

NEM részei az ingyenes jogosítvány csomagnak jelenleg:

gyakorlati képzés (30 óra kötelező, óránként 8.500-12.000 forint),

forgalmi vizsga (11.000 forint).

A jogosítvány árának számításakor vannak olyan tételek, amelyek országosan egységesek és fixek, mint például a KRESZ vizsga ára. Ezen felül számolnunk kell a változó díjazásokkal is, mint például a gyakorlati óradíj, amely B kategória esetén kb. 8.500 Ft és 13.000 Ft közt változik 2025-ben. Ezen gyakorlati órákból minden tanuló számára 30 óra kötelező, azonban gyakran plusz órákra van szükség, hogy meglegyen a levezetett minimum 580 km, vagy a sikeres forgalmi vizsgához elegendő tudás és vezetési rutin.