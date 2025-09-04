szeptember 4., csütörtök

Szegedi hírek

Ingyenes jogosítvány középiskolásoknak: Szegeden is indul az ingyenes jogsi-program

Szeptembertől új lehetőség nyílik a középiskolások előtt. Az ingyenes KRESZ a középiskolásoknak nemcsak a szabályok elsajátítását kínálja, hanem a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét is, miközben a diákok és szüleik egyaránt anyagi könnyebbséget élvezhetnek. Szegeden már megkezdődtek az első órák az ingyenes jogosítvány program keretein belül, és hamarosan kiderül, ki állja meg a helyét a volán mögött.

Berecz Blanka

Szeptember elsejétől nemcsak a végzősök élhetnek az ingyenes KRESZ vizsga lehetőségével. Mostantól minden olyan diák jogosult rá, aki már betöltötte a 16 és fél évet és középiskolai tanulmányait folytatja. A magyar kormány még tavaly indította el az ingyenes jogosítvány programot. A KRESZ- és az egészségügyi tanfolyamokra a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi pilot-programként. A kísérleti (pilot) programot a honvédség szolnoki állományában lévő gépjármű szakoktatók végzik, az eddigi hírek szerint 20-23 oktatóval és körülbelül 30 Suzuki Vitarával. Az ingyenes részbe 29+1 gyakorlati óra tartozik bele, a plusz egy óra már a vizsgát jelenti. Már Szegeden is zajlik a KRESZ  ingyenes jogsi középiskolásoknak

középiskolás diák az ingyenes jogosítvány program keretein belül megszerzett jogsiját mutatja fel az autóból
A KRESZ ingyenes jogosítvány középiskolásoknak program már Szegeden is zajlik. Illusztráció: Shutterstock

Ingyenes jogosítvány program középiskolásoknak 

A program lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy már középiskolásként elsajátítsák az alapvető közlekedési szabályokat és felkészüljenek a forgalmi vizsgára. Egy általunk megkérdezett szegedi középiskolás szerint, aki éppen ekkor kezdte meg első vezetési óráját, a lehetőség nemcsak a diákoknak előnyös, de anyagi szempontból könnyebbséget jelent a szülők számára is. Szabó Fanni végzős középiskolás lapunknak elmondta, hogy csak a KRESZ tananyag volt a segítségére, de szerencsére gyorsan megértette az alapokat. Az első óra elnyerte tetszését, jó érzéssel várja a következő megmérettetéseket. 

Ingyenes jogosítvány csomag részei jelenleg:

  • online KRESZ tanfolyam és KRESZ vizsga,
  • online elsősegély tanfolyam és vizsga,
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat,
  • elsősegély demonstrációs alkalom, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart.

NEM részei az ingyenes jogosítvány csomagnak jelenleg:

  • gyakorlati képzés (30 óra kötelező, óránként 8.500-12.000 forint),
  • forgalmi vizsga (11.000 forint).

A jogosítvány árának számításakor vannak olyan tételek, amelyek országosan egységesek és fixek, mint például a KRESZ vizsga ára. Ezen felül számolnunk kell a változó díjazásokkal is, mint például a gyakorlati óradíj, amely B kategória esetén kb. 8.500 Ft és 13.000 Ft közt változik 2025-ben. Ezen gyakorlati órákból minden tanuló számára 30 óra kötelező, azonban gyakran plusz órákra van szükség, hogy meglegyen a levezetett minimum 580 km, vagy a sikeres forgalmi vizsgához elegendő tudás és vezetési rutin.

 

